Oficial médica da Marinha é baleada em hospital naval do Rio

Uma capitão de Mar e Guerra foi baleada na cabeça, na manhã desta terça-feira (10), quando estava no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Ela estaria participando de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha da unidade quando foi atingida.

No momento em que a militar foi atingida, havia uma operação policial acontecendo no Complexo do Lins.



A informação é de que ela ocupava posição de chefia e trabalhava na área de cirurgia plástica. A oficial foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico. O quadro de saúde é grave.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que a UPP Lins realizou, na manhã desta terça-feira, uma operação nas comunidades do Complexo do Lins. Os policiais foram atacados por criminosos na Comunidade do Gambá. Posteriormente, o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local.

Em nota, a Marinha do Brasil confirma que o estado de saúde da oficial é grave e que está prestando todo apoio necessário para a recuperação da militar. Abaixo, a íntegra do documento enviado:

"A Marinha do Brasil (MB) informa que, durante uma Operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Complexo do Lins, nesta terça-feira (10), um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB.

A militar está passando por procedimento cirúrgico e seu estado de saúde é grave. A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com os amigos e familiares da militar e informa que está prestando todo o apoio necessário para garantir a sua pronta recuperação."

