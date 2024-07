A- A+

Em um vídeo viral no TikTok, uma mulher pega uma colher cheia de óleo de coco sólido de um pote e enfia na boca. Ela explica como ela faz o bochecho com o óleo — empurrando e puxando entre os dentes — por cerca de 10 minutos. Então, ela cospe no lixo. A influenciadora afirma fazer isso de duas a três vezes por semana.

A prática, chamada de oil pulling, tem raízes no antigo sistema médico indiano conhecido como Ayurveda, e normalmente envolve bochechar um óleo comestível, como óleo de coco, oliva, girassol ou gergelim, na boca por cinco a 20 minutos e depois cuspi-lo. Dizem que previne gengivite, cáries e recessão gengival, clareia os dentes e promove um microbioma oral saudável.

Contudo, quando questionados, profissionais de odontologia se mostraram céticos quanto a esta prática.

— Não há nenhuma prova científica de quaisquer benefícios do oil pulling. Eu não recomendo de forma alguma — ressalta Parul Dua Makkar, um dentista que atende em Nova Iorque, nos Estados Unidos.





A justificativa

É razoável pensar que passar óleo na boca pode ajudar na saúde bucal. Em teoria, as propriedades viscosas do óleo podem revestir as superfícies da boca, impedindo que bactérias cresçam ali.

— As propriedades antioxidantes do óleo também poderiam, hipoteticamente, interagir com bactérias ruins de maneiras que poderiam retardar seu crescimento e reduzir a inflamação da gengiva — Deborah Foyle, periodontista da Faculdade de Odontologia da Universidade Texas A&M, nos EUA.

Mas não está claro se isso melhoraria a saúde bucal. Em uma análise de 2022 de nove pequenos ensaios clínicos, os pesquisadores concluíram que o oil pulling pode de fato ajudar a reduzir as bactérias na boca, mas não reduz a placa bacteriana (a película pegajosa de bactérias que adere aos dentes), vermelhidão gengival, inflamação ou sangramento.

Alguns outros estudos sobre o oil pulling sugerem benefícios potenciais, como a redução do mau hálito, mas eles foram pequenos e mal elaborados, segundo Foyle, então é difícil tirar conclusões deles.

De acordo com a Associação Odontológica Americana, que não tolera a prática, não há “estudos científicos confiáveis que mostrem que a extração de óleo reduz cáries, clareia os dentes ou melhora a saúde bucal e o bem-estar”.

Os riscos

Embora aplicar o óleo de coco nos dentes provavelmente não seja perigoso, ele pode ter algumas desvantagens, conforme aponta Mark S. Wolff, um dentista da Penn Dental Medicine. O oil pulling é frequentemente recomendado para ser feito com o estômago vazio, em parte para que haja menos comida na boca para o óleo interagir.

— Se algum óleo for engolido, pode causar mal-estar estomacal. Como o óleo de coco solidifica em temperatura ambiente, as pessoas que cospem o óleo na pia também podem acabar com o ralo entupido — explica o especialista.

Para Makkar, talvez a prática tenha proporcionado benefícios à saúde em séculos passados, quando as pessoas não tinham escovas de dentes e pasta de dentes, mas agora não precisamos mais dela.

Além disso, a prática nunca deve substituir a escovação ou o uso do fio dental, como alguns defensores sugeriram.

— As pessoas acham que isso é uma alternativa à escovação e ao uso do fio dental ao cuidar dos dentes, mas isso não é verdade — conclui.

Veja também

DESLIZAMENTO DE TERRA Mais de 60 mortos por deslizamentos de terra na Índia