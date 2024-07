Olimpíadas: bares de Paris poderão ficar abertos durante a madrugada nas cerimônias olímpicas

A- A+

Durantes as Olimpíadas, os bares de Paris estão autorizados, excepcionalmente, a permanecerem abertos durante a madrugada nos dias das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, de acordo com um decreto do prefeito de polícia Laurent Nuñez.

Segundo Nuñez, a decisão foi tomada considerando que os Jogos fazem "parte de um conjunto de festividades gratuitas organizadas pela cidade de Paris, fora dos locais de competição", assim como pelo "caráter excepcional das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", justificou ele nesta quarta-feira (3).

Desta forma, os bares poderão funcionar livremente nas noites de 26 para 27 de julho, 11 para 12 de agosto, 28 para 29 de agosto e 8 para 9 de setembro.

O prefeito de polícia acrescentou ainda que os responsáveis por estes locais "continuam sendo, até mesmo neste marco excepcional, garantidores da preservação da ordem pública no seu estabelecimento".

A capital conta com 15 mil bares e lojas dedicadas ao consumo de bebidas alcoólicas.

Também será autorizada a venda de bebidas e produtos alimentares para viagem durante toda a noite nas mesmas datas.

Várias associações de cidadãos lamentaram nas últimas semanas este tipo de iniciativas que representam "um desrespeito pela saúde dos residentes".

