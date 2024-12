OMS: Mais de 1 em cada 5 adultos no mundo tem uma infecção por herpes genital; entenda a doença

A- A+

A herpes genital afeta atualmente cerca de 846 milhões de pessoas com idade entre 15 e 49 anos em todo o mundo. Isso significa mais de 1 em cada 5 dessa faixa etária globalmente, de acordo com novas estimativas divulgadas nesta quarta-feira (11) pela Organização Mundial de Saúde ( OMS).

“Embora a maioria das pessoas com infecção por herpes genital apresente poucos sintomas, com tantas infecções, o herpes genital ainda causa dor e sofrimento para milhões de pessoas globalmente e sobrecarrega os sistemas de saúde já sobrecarregados”, afirma Meg Doherty, Diretora de Programas Globais de HIV, Hepatite e Infecções Sexualmente Transmissíveis da OMS, em comunicado.

Os dados, divulgados na revista científica Sexually Transmitted Infections, mostram que pelo menos 1 pessoa a cada segundo, 42 milhões de pessoas anualmente, adquira uma nova infecção da doença.

“O estigma em torno do herpes genital significa que ele tem sido muito pouco discutido, apesar de afetar milhões de pessoas globalmente. Não foi feito o suficiente para lidar com essa infecção comum”, aponta Sami Gottlieb, um autor do relatório e Oficial Médico do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva e Pesquisa da OMS.

O impacto também é econômico. Anualmente a doença provoca custos estimados em US$ 35 bilhões por ano (cerca de R$ 212 bilhões) em todo o mundo, levando em consideração gastos com assistência médica e perda de produtividade.

O que é a herpes genital?

O herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que pode ser causada por dois tipos de vírus herpes simplex (HSV), conhecidos como HSV-1 e HSV-2. A condição provoca bolhas na pele e nas mucosas de pênis, vulva, ânus e nádegas.



De acordo com as estimativas, no ano de 2020 pelo menos 520 milhões de pessoas ao redor do mundo tinham HSV-2 genital, que é transmitido durante a atividade sexual.

Até o momento, não há cura para a doença e o vírus permanece dentro do organismo após a primeira infecção. Por isso, os sintomas podem surgir em diversos momentos da vida, mas também podem ser reduzidos com o tratamento adequado.

A melhor maneira de se proteger do HSV-2 é o uso correto e consistente de preservativos, que embora não sejam totalmente eficazes para impedir sua disseminação, reduzem os riscos de transmissão do vírus.

Quem tem herpes genital sempre vai transmitir?

Com o vírus adormecido, o risco de transmissão é consideravelmente menor, mas ainda existe. Algumas pessoas, mesmo em contato com o HSV, nunca apresentam a doença, pois sua imunidade não permite o seu desenvolvimento. Uma queda na imunidade, por outro lado, pode causar o ressurgimento dos sintomas, um novo surto do herpes genital.

Também é importante destacar que a doença está associada a um risco duas a três vezes maior de aquisição do HIV, podendo ser responsável por 40 a 60% das novas infecções pelo HIV em uma população com alta prevalência do HSV-2.

Quais são os sintomas do herpes genital?

O vírus do herpes, depois de presente no organismo humano, pode permanecer em sua forma latente, que é quando não causa nenhum sintoma. Mas, quando surgem, os sintomas costumam aparecer de seis a 15 dias após a relação sexual com o portador do vírus.

Ardor na região genital e, eventualmente, ao defecar;

Dor na região genital e anal;

Formigamento local;

Muita coceira;

Pequenas bolhas muito dolorosas na região genital ou anal, com aspecto de buquê;

Vermelhidão;

Ínguas na virilha;

Febre;

Mal-estar.

Veja também

europa Pai e madrasta de menina morta por maus-tratos são condenados no Reino Unido