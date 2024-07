Vacina contra herpes-zóster pode reduzir risco de demência, mostra estudo de Oxford

A- A+

A vacina Shingrix contra o herpes-zóster, também conhecido como cobreiro, pode reduzir o risco de demência em 17% nos seis anos seguintes à vacinação, segundo cientistas da Universidade de Oxford. Esta proteção foi observada em ambos os sexos, mas foi maior em mulheres. O estudo foi publicado nesta quinta-feira (25) na revista científica Nature Medicine.

O herpes-zóster é caracterizado como uma reativação do vírus da catapora, chamado varicela-zóster, principalmente depois dos 50 anos de idade. Ele causa lesões na pele, além de febre, dor de cabeça, mal-estar, dores nos nervos e sensação de formigamento ou agulhadas.

A pesquisa contou com dados de 200 mil participantes americanos parte do banco de dados TriNetX. Os resultados mostraram que a Shingrix (produzida pela farmacêutica GSK) conseguiu reduzir o risco de demência em 17% em comparação com a Zostavax (da farmacêutica MSD), e teve um efeito de torná-lo 23–27% menor quando comparada as outras vacinas.

Os pesquisadores apontam que isso equivale a 5–9 meses a mais vividos sem demência para aqueles que receberam a Shingrix em comparação com as outras vacinas.

"Uma questão-chave é: como a vacina produz seu benefício aparente na proteção contra a demência? Uma possibilidade é que a infecção pelo vírus Herpes zoster pode aumentar o risco de demência e, portanto, ao inibir o vírus, a vacina pode reduzir esse risco. Alternativamente, a vacina também contém produtos químicos que podem ter efeitos benéficos separados na saúde do cérebro", afirma John Todd, professor da Universidade de Oxford e um dos autores do estudo, em comunicado.

Embora diversas análises adicionais tenham sido feitas a partir destes resultados, a equipe defende que mais pesquisas sejam feitas antes de se pensar em usar o imunizante contra herpes zoster para ajudar a prevenir ou atrasar o início da demência.

A Shingrix pode ser encontrada no Brasil através da rede privada. A imunização completa só ocorre após duas doses, com intervalo de dois meses entre elas. Ela é indicada para adultos acima dos 18 anos (que tenham risco aumentado para a doença).

Estudo anterior

No ano passado, pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e da Universidade de Viena, na Áustria também mostrou indicadores promissores relacionando a Zostavax, vacina mais antiga contra a herpes-zóster, à redução de 20% do risco de desenvolver demência.

“Mostramos que receber a vacina contra o herpes-zóster reduziu a probabilidade de um diagnóstico de demência durante um período de acompanhamento de sete anos em 3,5 pontos percentuais, correspondendo a uma redução relativa de 19,9% na ocorrência de demência”, explicaram os autores.

Assim como no estudo mais recente, os efeitos protetores do imunizante contra a demência são muito mais fortes nas mulheres do que nos homens.

Veja também

INTERRUPÇÃO STJ autoriza aborto legal que foi negado a adolescente de 13 anos