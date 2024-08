A- A+

Mpox OMS pede aumento da produção de vacinas contra a mpox Agência também pediu a países com reservas que as doassem outras nações com surtos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta sexta-feira o aumento da produção de vacinas contra a mpox, também conhecida como “varíola dos macacos”, para impedir a propagação crescente de uma nova e mais perigosa cepa do vírus.

A OMS declarou na quarta-feira a mpox uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o seu nível de alerta mais elevado, devido ao ressurgimento de casos na República Democrática do Congo (RDC) e em outros países africanos.

A cepa do vírus que atualmente está se recuperando é do clado 1, a mais perigosa e contagiosa das identificadas até agora.

“Precisamos que os fabricantes aumentem a sua produção para que tenhamos acesso a muito, muito mais vacinas”, disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris, aos jornalistas.

A agência de saúde da ONU pediu aos países com reservas de vacinas que as doassem a países com surtos de mpox. Os especialistas em imunização da OMS recomendam duas vacinas contra a varíola dos macacos, que têm sido utilizadas nos últimos anos.

Trata-se do MVA-BN, produzido pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic e pela japonesa LC16.

Harris indicou que havia meio milhão de doses de MVA-BN em estoque, enquanto outras 2,4 milhões de doses poderiam ser produzidas rapidamente, caso houvesse comprometimento dos compradores. Até 2025, poderão ser produzidas mais 10 milhões de doses, mediante solicitação de compra.

“LC16 é uma vacina que não está disponível comercialmente, mas é produzida em nome do governo japonês. Existe uma reserva considerável desta vacina”, acrescentou Harris. A OMS está trabalhando com Tóquio para facilitar as doações, disse ele.

A mpox foi detectada pela primeira vez em humanos em 1970, na atual RDC (antigo Zaire). É uma doença viral que é transmitida de animais para humanos, bem como através do contato físico próximo com uma pessoa infectada pelo vírus. Causa febre, dores musculares e lesões na pele.

Veja também

LEVANTAMENTO Estado de São Paulo registrou 315 casos de mpox de janeiro a julho