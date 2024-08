Ondas de calor extremo causam mais de 175 mil mortes por ano na Europa, diz OMS

Mais de 175 mil pessoas morrem todos os anos na Europa devido aos efeitos da onda de calor extremo, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira(1º) pela divisão europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre as quase 489 mil mortes relacionadas ao calor, registradas anualmente entre 2000 e 2019 no mundo, "a região europeia representa 36%, ou seja, uma média de 176.040 mortes por ano" neste período.

A região Europa da OMS, que se estende até à Ásia Central, é a que aquece mais rapidamente, cerca do dobro da média global, afirma a organização.

Nos últimos 20 anos, a mortalidade relacionada ao calor aumentou 30% na região.

"As temperaturas extremas agravam as doenças crônicas, incluindo as cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares, a saúde mental e as condições relacionadas à diabetes", explica a OMS Europa.