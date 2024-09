Ondas gigantes de Nazaré: saiba o que causa fenômeno em praia frequentada por Pedro Scooby

A- A+

Nazaré, uma pequena cidade pesqueira em Portugal, se tornou um ponto de encontro obrigatório para surfistas em busca de recordes e entusiastas de ondas gigantes. De outubro a março, o litoral é palco de um fenômeno único: ondas que podem alcançar impressionantes 30 metros de altura, o que atrai atletas de todo o mundo. Os brasileiros mais conhecidos por se aventurarem nas águas de Nazaré são Pedro Scooby e Lucas Chumbo.

O Nazaré Canyon é o maior cânion submarino da Europa, com impressionantes 210km de extensão e cerca de 5km de profundidade em alguns pontos. Essa formação se estende desde o fundo do oceano até a costa de Nazaré, criando um caminho único para as correntes marítimas. A topografia irregular do cânion acelera o fluxo da água ao longo de sua profundidade, permitindo que as ondas viajem com mais velocidade e se intensifiquem à medida que se aproximam da costa.

Em termos práticos, a profundidade do cânion e sua proximidade com a costa são fatores cruciais para a formação das ondas gigantes. À medida que as águas profundas e rápidas entram em contato com as águas mais rasas perto da costa, ocorre um fenômeno chamado "focalização de energia", no qual a energia das ondas é concentrada em um ponto, gerando as impressionantes paredes d'água que fazem de Nazaré o paraíso dos surfistas.



Além disso, o encontro entre essas ondas geradas no Nazaré Canyon e as que se formam a partir do noroeste amplifica ainda mais seu tamanho, criando as famosas ondas de até 30 metros, que podem ser vistas na costa durante a temporada de inverno.

Em abril de 2024, o alemão Sebastian Steudtner enfrentou uma dessas ondas e pode ter superado o recorde mundial, ao surfar uma onda de 28,57 metros. Caso o feito seja oficialmente reconhecido, ele ultrapassará sua própria marca de 26,21 metros, estabelecida em 2020, também em Nazaré.



Outros recordes foram quebrados na mesma região. Em 2017 e 2011, as ondas surfadas em Nazaré mediram 24,4 metros e 23,8 metros, respectivamente. Além disso, em 2020, o jovem surfista português António Laureano enfrentou uma onda que os cientistas estimaram ter 30,9 metros, mas que não foi oficialmente ratificada pela Liga Mundial de Surfe.

Apesar das ondas gigantes de Nazaré serem as maiores já surfadas, o título de maior onda já registrada no mundo pertence a Lituya Bay, no Alasca, onde um terremoto e deslizamento de terra em 1958 geraram uma onda de 524 metros, que destruiu tudo ao redor e matou cinco pessoas.



Além das ondas regulares formadas pelo Nazaré Canyon, a região também é conhecida pelas "ondas rebeldes", ou "rogue waves", fenômenos naturais imprevisíveis que surgem quando ondas menores se fundem em uma maior, sem relação com terremotos ou deslizamentos.

