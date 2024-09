A- A+

ORIENTE MÉDIO Aviação israelense lança onda de bombardeios no leste do Líbano Anúncio é feito após bombardeios israelenses em 800 alvos no Líbano, que deixaram mais de 200 mortos nesta segunda-feira (23)

A aviação israelense lançou uma onda de bombardeios nesta segunda-feira (23) no Vale do Beca, no leste do Líbano, depois de ter atingido intensamente o sul, disse a agência de notícias oficial ANI.

"Os ataques aéreos inimigos tiveram como alvo a Cordilheira Antilíbano", uma cordilheira nesta região do leste, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah está profundamente enraizado, disse a ANI. Por sua vez, o Exército israelense afirmou ter atacado "cerca de 800" alvos do Hezbollah no Líbano nesta segunda-feira.

