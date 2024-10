ONG CasaRosa irá oferecer 600 encaminhamentos para exames gratuitos de mamografia no Recife

A- A+

Atuando na prevenção contra o câncer de mama, a ONG CasaRosa irá oferecer o encaminhamento para 600 exames gratuitos de mamografia. A ação será realizada nesta quarta-feira (9), a partir das 7h, na sede da instituição, localizada no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

O foco da ação está em mulheres com idades entre 40 e 74 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não tenham feito o exame dentro da janela de um ano. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Para participar, as interessadas deverão apresentar um documento de identidade com foto e o cartão do SUS. O atendimento será realizado por uma equipe de voluntários, com entregas das fichas a partir das 7h.



O cadastro será das 8h às 15h ou até que tenham sido entregues todos os encaminhamentos. O prazo para realizar o exame será com base na disponibilidade da clínica parceira.

“Esta é a décima edição da nossa campanha de rastreio contra o câncer de mama no Recife. A mamografia é o único exame capaz de detectar tumores em estágios iniciais, aumentando as chances de cura em até 90%. O rastreamento mamográfico reduz expressivamente a mortalidade”, destaca uma das gestoras da CasaRosa, Kadja Camilo.



Serviço



Encaminhamento para exames gratuitos de mamografia



Data e horário: quarta-feira (9), a partir das 7h

Local: sede da ONG CasaRosa, na Rua Nicarágua, 151 – Espinheiro | Recife/PE

Veja também

uruguai Pupilo de Mujica lidera intenções de voto para eleições no Uruguai