A- A+

Outubro Rosa Shopping Guararapes promove exames de mamografia gratuitos nestas terça (8) e quarta-feiras (9) Atendimento acontece no estacionamento do shopping, próximo à portaria A, e vai das 8h as 16h

O Shopping Guararapes, em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, oferece, nestas terça (8) e quarta-feiras (9), mamografias gratuitas de rastreio para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

O exame acontece nos mamógrafos móveis disponíveis no estacionamento do shopping, próximo à portaria A. O atendimento inicia às 8h e segue até as 16h. Ao todo, são ditrbuídas 60 fichas por dia.

Para realizar o procedimento, as mulheres devem residir em Jaboatão e apresentar RG, CPF e cartão SUS no dia do exame.

Com a proposta “Outubro Rosa: Atenção Integral à Saúde da Mulher”, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância de cuidar da saúde física e mental das mulheres ao longo deste mês.

Para promover esse cuidado, as unidades de saúde irão oferecer atividades como rodas de diálogo, visando a incentivar hábitos saudáveis e ampliar o entendimento sobre o próprio corpo e a necessidade do autocuidado.

Sinais de alerta do câncer de mama

O Ministério da Saúde aponta que alguns sinais que podem indicar câncer de mama: secreção no mamilo, vermelhidão na pele da mama, textura semelhante à casca de laranja, além de nódulos visíveis nas mamas, axilas ou região do pescoço. A presença de dor local também pode ser um sinal de alerta.

Ao notar qualquer um desses sintomas, é crucial que a mulher busque atendimento em uma unidade de saúde do município para uma avaliação. Caso o médico identifique a necessidade, poderá prescrever exames diagnósticos e encaminhar a paciente para o Sistema de Regulação, onde a mamografia será realizada em um dos serviços conveniados.

Veja também

uruguai Pupilo de Mujica lidera intenções de voto para eleições no Uruguai