A- A+

OUTUBRO ROSA ONG CasaRosa vai oferecer 600 vagas para mamografias gratuitas Mulheres com idades entre 40 e 74 anos poderão se inscrever, nesta quarta (9), a partir das 7h, na sede da instituição, no Espinheiro

Como forma estimular a prevenção contra o câncer de mama, a ONG CasaRosa vai oferecer o encaminhamento para 600 exames gratuitos de mamografia.

A ação acontecerrá nesta quarta (9), a partir das 7h, na sede da instituição, na Rua Nicarágua, 151, no Espinheiro, com atendimento de forma presencial, por ordem de chegada.

Serão atendidas mulheres com idades entre 40 e 74 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não tenham feito o exame dentro da janela de um ano (12 meses).

Para participar, as interessadas devem levar documentos de identidade com foto e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

A iniciativa é fruto da solidariedade de várias empresas do segmento privado, que compraram os exames nos laboratórios particulares para doar a uma pequena parcela da sociedade.

O atendimento será realizado por uma equipe de voluntários, com entregas das fichas a partir das 7h, sendo uma ficha por pessoa.

O cadastro será das 8h às 15h ou até que a tenham sido entregues todos os encaminhamentos. O prazo para realização do exame será com base na disponibilidade da clínica parceira.

“Esta é a décima edição da nossa campanha de rastreio contra o câncer de mama no Recife. A mamografia é o único exame capaz de detectar tumores em estágios iniciais, aumentando as chances de cura em até 90%. O rastreamento mamográfico reduz expressivamente a mortalidade”, destaca uma das gestoras da CasaRosa, Kadja Camilo.

Mais sobre a ONG CasaRosa

Com um trabalho de amor e solidariedade para mulheres que são do interior de Pernambuco e precisam se submeter ao tratamento de quimioterapia e radioterapia nos hospitais públicos do Recife, sem uma casa de apoio/albergue no Recife, a ONG CasaRosa completa dez anos de atividades.

A iniciativa totalmente voluntária das cidadãs Bruna Trajano, Cristina Maranhão, Juliana Sarubbo e Kadja Camilo, juntamente com um time de conselheiras, conta com sede no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

A manutenção, que é toda feita em cima de doações (pessoas físicas e jurídicas), incluindo a força de voluntários como assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas, requer os mais variados itens, como alimentos, produtos de higiene pessoal e outras necessidades das mulheres albergadas, além do lado financeiro para o pagamento de despesas como energia, gás, internet/telefone e o aluguel da casa.

Para que as usuárias possam ter esse conforto em um momento tão difícil, inclusive com acompanhantes, é preciso que haja o encaminhamento médico especial ou através do serviço social de pontos como Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital das Clínicas, Barão de Lucena e Hospital do Câncer.

“Receber o diagnóstico de uma doença como câncer não é fácil para ninguém. Para uma mulher, esse tipo de resultado nas mamas vai além das dores físicas, afinal mexe com toda a estrutura psicológica a partir da aceitação e autoestima, entre outros sentimentos. Na intenção de acolher bem, fazendo com que se sintam em casa, com privacidade, prezamos apenas por mulheres, sendo uma das poucas entidades do segmento com gênero específico na capital. As usuárias podem ficar conosco durante todo o tratamento, geralmente, em torno de 40 dias, incluindo os finais de semana”, reforça uma das diretoras, Juliana Sarubbo.

Números expressivos da ONG

Desde a sua fundação no ano de 2014, até o final de 2023, a instituição disponibilizou 10.376 diárias (incluindo enxoval e higiene pessoal) e 31.128 refeições (café da manhã, almoço e jantar).

Além do acolhimento institucional, as usuárias dispõem de assistência psicossocial, fisioterapia e orientação nutricional oferecidas por profissionais que atuam voluntariamente na instituição, de forma sistemática.

As mulheres também têm acesso aos serviços de micropigmentação de aréolas e de sobrancelhas, lenços, perucas e outros serviços propostos por parceiros com intuito de contribuir para a aumento da autoestima em sintonia com a qualidade de vida.

Serviço:

O que: encaminhamento para 600 exames gratuitos de mamografia

encaminhamento para 600 exames gratuitos de mamografia Quando: nesta quarta (9), a partir das 7h (entrega das fichas)

nesta quarta (9), a partir das 7h (entrega das fichas) Onde: sede da ONG CasaRosa, na Rua Nicarágua, 151 – Espinheiro | Recife/PE

sede da ONG CasaRosa, na Rua Nicarágua, 151 – Espinheiro | Recife/PE Formato: cadastro de forma presencial, com entrega de uma senha por pessoa, por ordem de chegada. O atendimento será das 8h às 15h ou até que a tenham sido entregues todos os encaminhamentos. O prazo para realização do exame será com base na disponibilidade da clínica parceira

cadastro de forma presencial, com entrega de uma senha por pessoa, por ordem de chegada. O atendimento será das 8h às 15h ou até que a tenham sido entregues todos os encaminhamentos. O prazo para realização do exame será com base na disponibilidade da clínica parceira Pré-requisito: mulheres com idades entre 40 e 74 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não tenham feito o exame de mamografia dentro da janela de um ano (12 meses)

Mais informações: (81) 98176-6302 (WhatsApp) e @casarosa.ong (Instagram)

Veja também

ESTADOS UNIDOS Flórida vive ameaça com o furacão de categoria máxima Milton