PROGRAMAÇÃO Ocupação Espaço O Poste divulga programação de outubro; confira as atrações Espetáculos e shows movimentam a sede do grupo O Poste Soluções Luminosas

A Ocupação Espaço O Poste segue a todo vapor em outubro. Espetáculos, shows e iniciativas artísticas voltam a movimentar a sede do grupo O Poste Soluções Luminosas ao longo deste mês.

O show "Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá", da cantora Gabriela Sampaio, abre a programação neste sábado (05), às 19h. No dia 19, a multiartista RENNA sobe ao palco com o espetáculo “O Problema é a Cerca”, refletindo sobre o enfrentamento à transfobia.

Encerrando a agenda do mês, o show “ELO”, do grupo musical Edún Àrá Sangô, estreia no dia 25. Já o aclamado espetáculo “Ombela”, do grupo O Poste, será apresentado no dia 26.



A Ocupação Espaço O Poste conta com incentivo do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Espaços Artísticos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do evento e antecipadamente pelo Sympla.

Confira a programação:

Ocupação Espaço O Poste - Outubro 2024

No Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 467, Boa Vista - Recife)

Show "Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá", com Gabriela Sampaio

Neste sábado (05), às 19h

Ingressos por R$ 10 (preço único) ou 1kg de alimento não perecível

Espetáculo “O Problema é a Cerca”, com RENNA

19 de outubro, às 19h

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

Show “ELO”, com Edún Àrá Sangô

25 de outubro, às 19h

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

Espetáculo “Ombela”

26 de outubro, às 19h

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)



