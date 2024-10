Chris Brown esgota 50 mil ingressos em uma hora e anuncia mais um show no Brasil

A- A+

Os 50 mil ingressos disponíveis para o show de Chris Brown no Brasil foram esgotados em uma hora. A apresentação está marcada para o dia 21 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O cantor norte-americano já anunciou uma apresentação extra para o dia 22 de dezembro, no mesmo local. As vendas começam nesta quinta-feira (3), às 15h, pelo site da Ticketmaster, e também na bilheteria oficial, a partir das 15h30.



Após levar a turnê “11:11” aos Estados Unidos, Canadá e países da Europa, Chris Brown promete trazer ao Brasil uma performance diferente do que vinha apresentando. Será a primeira vez que o cantor vem ao País desde 2010.

Considerado um dos grandes representantes do R&B contemporâneo, o músico garante no seu repertório músicas como "Under the Influence", "Loyal" e "No Guidance".

Serviço:

Show de Chris Brown

21 e 22 de dezembro

No Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo)

Confira setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 210 (meia-entrada) e R$ 420 (inteira)

Pista - R$ 240 (meia-entrada) e R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira)

Pista Premium - R$ 395 (meia-entrada) e R$ 790 (inteira)



Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (03/10)