Roberto Carlos: Virada Recife 2025 divulga localização de mesas e cadeiras do show; confira

Estão abertas as vendas para mesas e cadeiras do show que Roberto Carlos no Réveillon Virada Recife 2025. A apresentação ocorre no dia 26 de dezembro, na orla da praia do Pina.

Repetindo o formato público-privado do ano passado, a festa oferece ao público áreas gratuitas e pagas. Nesta quarta-feira (2), a produtora responsável pelo evento divulgou um mapa com a localização das mesas e cadeiras disponíveis.

No caso das cadeiras, os preços dos ingressos variam de R$ 250 (meia-entrada) a R$ 500 (inteira), com a opção social por R$ 300 e 1kg de alimento não perecível.



Já os valores das mesas variam de acordo com o setor: R$ 1.800 (verde), R$ 2.200 (amarela), R$ 2.600 (azul) e R$ 2.500 (camarote elevado).

As entradas estão à venda nos quiosques da Ticket Folia nos Shoppings RioMar Recife e Boa Vista, além do site oficial do evento.

A Virada Recife 2025 ocorre de 26 a 31 de dezembro. Além da abertura com Roberto Carlos, a programação conta com nomes como Cláudia Leitte, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Jorge e Mateus, Xand Avião, Nattan e Alok.

Serviço:

Virada Recife 2025 - Show de Roberto Carlos n

26 de dezembro, às 21h (abertura dos portões às 17h)

Orla da Praia do Pina (Avenida Boa Viagem, s/n,Pina)

Áreas gratuitas e pagas, a partir de R$ 250



