MÚSICA ''Nova cena'': reality show de rap vai ter FBC, Karol Conká e Marcelo D2 como convidados Programa da Netflix vai procurar o novo nome do gênero musical do Brasil

"Nova cena", primeiro reality show musical da Netflix, vai ter como convidados 20 artistas de peso do rap nacional para ajudar na busca de um novo nome do gênero no Brasil.



A plataforma anunciou nesta quarta-feira que o programa vai ter a participação de Azzy, Bob13, Dallas, Dexter, Ebony, FBC, Iza Sabino, Jottapê, Karol Conká, KL JAY, Laudz, Marcelo D2, Maru2D, MC Luanna, Negra Li, N.I.N.A, Sidoka, Vulgo FK, WIU e Zegon.

Como já havia sido anunciado em março, o júri tem Djonga, de Belo Horizonte, Filipe Ret, do Rio de Janeiro, e as irmãs Tasha & Tracie, de São Paulo. As gravações aconteceram nas três cidades dos jurados e o formato, de seis episódios, foi inspirado no americano "Rhythm & Flow".

O vencedor do programa leva para casa R$ 500 mil e ainda faz uma participação na 5ª temporada da série "Sintonia", uma das produções nacionais de maior sucesso da Netflix.

