A- A+

R&B Chris Brown: começa venda de ingressos para show do cantor no Brasil; veja preços e como comprar Única apresentação de Chris Brown no País será em São Paulo

Chris Brown retorna ao Brasil após 14 anos, com um único show marcado para o dia 21 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A venda geral de ingressos começou nesta quinta-feira (3), pelo site da Ticketmaster.

Os preços dos bilhetes variam entre R$ 210 (cadeira superior/meia-entrada) a R$ 790 (pista premium/inteira). Além da plataforma online, os ingressos também podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do local do show.

A apresentação em São Paulo foi anunciada na última segunda-feira (30), no perfil do artista no Instagram. No mesmo dia, ele revelou que passará também por Johanesburgo, na África do Sul.



Conhecido pela vida pessoal conturbada, Chris Brown tem 35 anos e é um dos maiores nomes do R&B contemporâneo. Entre os maiores sucesso da carreira, estão hits como “Run It!”, “Kiss Kiss” e “Forever”.

Confira os preços dos ingresso:

Cadeira Superior - R$ 210 (meia-entrada) e R$ 420 (inteira)

Pista - R$ 240 (meia-entrada) e R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira)

Pista Premium - R$ 395 (meia-entrada) e R$ 790 (inteira)



Veja também

MORRE CID MOREIRA Médico revela que Cid Moreira ficou 29 dias internado: 'Teve dignidade no tratamento final'