CÂNCER DE MAMA Outubro Rosa: aumento de câncer de mama entre mulheres jovens preocupa especialistas De acordo com dados da Universidade Federal Fluminense, estima-se que 5% dos diagnósticos são realizados em mulheres com menos de 35 anos e 40%, em pacientes com menos de 50 anos

O crescimento no número de casos de câncer de mama entre mulheres mais jovens tem se configurado como um sinal de alerta para as entidades médicas no mundo todo, especialmente no Outubro Rosa, quando as atenções se voltam para a doença através de campanhas.

No Brasil, estima-se que 5% dos diagnósticos são realizados em mulheres com menos de 35 anos e 40%, em pacientes com menos de 50 anos. Essa faixa etária também corresponde a uma a cada sete mortes pela doença, de acordo com um levantamento recente da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O rejuvenescimento da doença é perceptível nas décadas recentes: em 2009, apenas 7,9% dos casos eram descobertos antes dos 40 anos, segundo estudo do Instituto do Câncer de Mama de São Paulo.

No Canal Saúde desta quinta-feira (03), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7, conversou com a radiologista Mirela Ávila.

A radiologista Mirela Ávila, demonstrou preocupação com os números de câncer de mama nas mulheres brasileiras abaixo dos 50 anos



“Estamos vendo isto na população do Brasil, no mundo todo o câncer de mama em mulheres abaixo de 50 anos chega em torno de 15% de todo o acometimento no máximo 20%, nós temos números no Brasil números que estão chegando a 40% de todos os diagnósticos de câncer de mama”

Radiologista Mirela Ávila. Foto: Divulgação



A especialista Mirela Ávila alertou para que as mulheres se previnam e façam os exames preventivos



“Precisamos alertar e aproveitar que esse mês as pessoas param para escutar. Alertar que as mulheres precisam começar a buscar a cuidar da sua saúde mamária, e a tentar rastrear um possível câncer de mama”



