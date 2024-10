A- A+

Foi com festa e show de Priscila Senna que o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), em Santo Amaro, Centro do Recife, abriu a campanha ‘Outubro Rosa’, na tarde desta quinta-feira (3). A iniciativa é dedicada ao mês em atenção ao câncer de mama.

Com o mote "Seja você a protagonista da sua saúde, previna-se contra o câncer de mama", a instituição atrai os olhares para um assunto que precisa ser falado, uma vez que a doença é o tipo do câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma, e o primeiro em letalidade.

O objetivo do HCP, que tem 78 anos de história, é estimular as ações que previnam a doença, como não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter alimentação saudável e praticar atividades físicas, além de realizar a mamografia anualmente.

Priscila Senna encanta fãs

Durante o show, centenas de pacientes e funcionários lotaram o hall dos ambulatórios do hospital para assistir ao show de Priscila Senna.

A cantora de brega, que possui mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, aproveitou a oportunidade para conscientizar o público a manter os cuidados e prevenção contra a doença.

“Eu vim aqui trazer romantismo e música boa para a galera. É muito importante estar aqui neste momento, que é muito difícil para tantas pessoas que estão fazendo quimioterapia, que é um dos processos dessa doença”, destacou a artista.

Priscila Senna relembrou sucessos | Foto: Juana Carvalho/Folha de Pernambuco

“É uma honra estar aqui, como mulher pernambucana, estar dando esse alerta de autocuidado. Quero agradecer ao HCP pelo convite. Estou feliz demais em poder trazer alegria”, complementou.

Na playlist dela, estavam as canções ‘Te Beijo Chorando’, ‘Alvejante’, ‘Virou Ninguém’ e ‘Como Uma Virgem’.

A bióloga Claudia Moraes, de 50 anos, é fã de Priscila. Ela está em tratamento do câncer de mama há dois anos e falou da emoção em estar de frente com a estrela do brega.

Cláudia Moraes curtiu show da cantora | Foto: Juana Carvalho/Folha de Pernambuco

“É maravilhoso. Eu sou fã de Priscila Senna e para mim é um prazer imenso estar aqui. Todo mundo aqui está animado. Ela é muito animada, maravilhosa. Estou sem palavras. Ajuda a passar por essa fase tão difícil”, comentou.

Segundo o superintendente-geral do Hospital do Câncer de Pernambuco, Sidney Neves, os trabalhos relacionados ao câncer de mama acontecem durante todo o ano, na unidade de saúde. Em outubro, os olhares para a temática são redobrados, para que a população se engaje ainda mais na causa.

Sidney Neves, superintendente-geral do Hospital do Câncer de Pernambuco | Foto: Juana Carvalho/Folha de Pernambuco

“Estamos entre os quatro principais do Brasil que trabalham no regime 100% oncológico e 100% SUS [Sistema Único de Saúde]. No Outubro Rosa, a gente frisa ainda mais a questão da mama, onde a gente aumenta mais os exames. São quase 80 exames por dia que oferecemos aqui”, disse.

As mulheres interessadas em realizar o exame de mama devem acessar o site oficial da instituição, através do hcp.org.br/outubrorosa.

No próximo dia 19 de outubro, às 7h30, acontece o 2º Workshop Câncer de Mama, no Hadisson Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O tema é "Avanços no Tratamento, Diagnóstico e cuidado ao Paciente".

Sobre o câncer de mama

A doença é causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. A neoplasia é relativamente rara antes dos 35 anos, acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos.

Há vários tipos de câncer de mama, alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente, porém quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%.

No Brasil, há um crescimento de 25% no número de novos casos a cada ano. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam-se que 66,54 novos casos serão diagnosticados a cada 100 mil mulheres entre 2023 e 2025. Ou seja: é esperado o surgimento de mais de 73 mil casos no período.

A doença também afeta homens, mas é raro: a incidência neste grupo representa apenas 1% do total de casos da doença.

Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais. O sintoma mais comum é o nódulo na região das mamas, que não se move e, geralmente, é indolor, pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja na região dos seios, alterações no bico do peito (mamilo), pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída de líquido anormal das mamas.

Por isso, conhecer o corpo é indispensável para identificar qualquer alteração, além de estar em dia com os exames de rotina e, para mulheres acima de 40 anos, fazer a mamografia preventiva anualmente – ela é considerada um dos procedimentos mais eficazes na detecção precoce do câncer de mama. O agendamento gratuito da mamografia pode ser feito no HCP.

O tratamento contra o câncer de mama, a depender da agressividade, inclui cirurgias, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e tratamento com anticorpos.

