Real Instituto de Mastologia inicia campanha solidária para o Outubro Rosa; saiba como contribuir

O Real Instituto de Mastologia (Rima) chega neste ano à quinta edição de sua campanha solidária do Outubro Rosa, com uma abordagem sensível e inspiradora.

A campanha deste ano, intitulada "Além da Superfície", traz a arte da cearense Cris Cavalcante, que explora a metáfora do mar como um espaço de renovação e resistência, incentivando todas as mulheres a encontrarem força e inspiração em sua jornada contra o câncer de mama.

Arte da camisa da campanha solidária do Rima. Foto: Adriana Bruna/Divulgação

Como de costume, as camisas estarão à venda e todo o lucro será revertido para a ONG Casa Rosa, um centro de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade social do interior de Pernambuco, que vêm ao Recife para tratamento oncológico.

"Ao longo desses cinco anos, temos visto a força transformadora que essa campanha traz para as mulheres que mais precisam. Queremos que, este ano, possamos tocar ainda mais corações e garantir um tratamento mais digno e humano para essas pacientes", explicou a diretora médica do RIMA, Luciana Limongi.

"Nosso convite no Outubro Rosa sempre vai além da conscientização sobre a doença. Este ano, também estamos sensibilizando empresas para se juntarem à nossa causa, vestindo seus colaboradores com a nossa campanha", detalhou.





Além da arrecadação de fundos para a Casa Rosa, a campanha Rima 2024 também está focada em garantir a compra de clips metálicos para marcação tumoral, que serão doados a instituições públicas de saúde. Esses clips são essenciais para planejar cirurgias conservadoras após a quimioterapia, ajudando a preservar a imagem corporal das pacientes.

"Essa doação será feita a alguma instituição de referência no SUS. Dessa maneira, não apenas apoiaremos a Casa Rosa e as mulheres que precisam dessa assistência tão importante, mas também contribuímos efetivamente para salvar vidas, enquanto também disseminamos uma mensagem positiva de autocuidado e saúde para todas as mulheres", concluiu Luciana.

As camisas estão disponíveis no Real Instituto de Mastologia e no quiosque da ONG Casa Rosa no RioMar Shopping. É possível adquirir somente a camisa, por R$ 70; kits com camisa e bolsa, por R$ 100; e cangas de praia por R$ 150.

Todo o lucro obtido com a venda dos materiais será revertido para a ONG Casa Rosa.



ONG Casa Rosa

Localizada no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, a Casa Rosa é um centro de acolhimento para pacientes em situação de vulnerabilidade social com câncer de mama, que viajam do interior de Pernambuco para tratamento na capital.

A Casa Rosa é mantida unicamente pela sociedade civil, por meio de doações financeiras, alimentos, materiais de limpeza e eventos beneficentes, como bazares e bingos.



Serviço



Pontos de venda dos kits "Além da Superfície" em prol da Casa Rosa:

Real Instituto de Mastologia

Quiosque da ONG Casa Rosa no RioMar

WhatsApp de vendas: (81) 98739-5451

Valores dos produtos:

Camisa avulsa: R$ 70

Kit camisa + bolsa: R$ 100

Canga de praia: R$ 150

