Shopping Guararapes recebe exposição gratuita da Força Aérea Brasileira (FAB); saiba mais

O Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, recebe, entre esta quinta-feira (3) e sábado (5), a Exposição da Força Aérea Brasileira (FAB). O ponto fica disponível para visitação no corredor da Le Biscuit, das 9h às 21h. A entrada é gratuia e o objetivo é promover aos visitantes a possibilidade de explorar peças que narram a história da FAB e conhecer mais sobre o trabalho da Aeronáutica no Recife e em toda a região Nordeste.

A exposição faz parte das comemorações do Dia da Força Aérea e do Aviador, celebrado em 23 de outubro, data que marca o histórico voo de Alberto Santos Dumont, o primeiro com um aparelho mais pesado que o ar. A proeza foi realizada em 1906 no Campo de Bagatelle, em Paris.

Programação

Na quinta-feira, às 10h, a inauguração da Exposição conta com a presença do Comandante da Guarnição de Aeronáutica de Recife (GUARNAE-RF), Major-Brigadeiro do Ar Valdir Eduardo Tuckumantel Codinhato, acompanhado por autoridades civis e militares. Durante a abertura e o encerramento do evento, a Banda de Música da GUARNAE-RF também deve se apresentar com um repertório diversificado de canções militares e música popular brasileira.

Entre os atrativos, estão peças do acervo do Centro de Memória do Segundo Comando Aéreo Regional (II COMAR). Dentre elas, o público vai poder conferir maquetes de aeronaves históricas e outros objetos que ressaltam o legado de Alberto Santos Dumont, Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira, e do Marechal do Ar Eduardo Gomes, Patrono da Força Aérea Brasileira. Também será celebrada a trajetória do Marechal do Ar Casimiro Montenegro, Patrono da Engenharia da Aeronáutica, em seus 120 anos.

Os visitantes ainda terão a oportunidade de conhecer os serviços do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) e do Grupo de Segurança e Defesa de Recife (GSD-RF).

Serviço:

Exposição Estática da Força Aérea Brasileira (FAB)

Local: Corredor da Le Biscuit, no Shopping Guararapes

Data: 03 a 05/10/2024

Horário: 9h às 21h

Visitação Gratuita

