BRASIL Primeiro avião que vai repatriar brasileiros no Líbano já está a caminho de Beirute; veja decolagem Aeronave da FAB decolou do Galeão, no Rio, no início da madrugada desta quarta-feira

O primeiro avião que fará o resgate de um grupo de 220 brasileiros que está no Líbano decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio, à 0h47 desta quarta-feira. As informações são do site G1.



A aeronave - modelo KC-30 da Força Aérea Brasileira - tem como destino a capital Beirute. O voo fará escala para reabastecimento em Lisboa, Portugal, tanto na ida quanto na volta.





O Líbano vem sendo atacado por Israel que tem como alvo núcleos do grupo terrorista Hezbollah.



Ainda não há previsão de retorno do avião ao país, segundo a Aeronáutica.



Além de pilotos, militares da área de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo) farão parte da tripulação para prestar o apoio necessário durante a missão.



A operação foi batizada pela Aeronáutica de “Raízes de Cedro” e deverá ter mais voos, que devem ocorrer ao longo dos próximos dias.

