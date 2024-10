Mamografias gratuitas serão disponibilizadas no Outubro Rosa; saiba onde

A- A+

Com o início do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama,

as mulheres da Região Metropolitana do Recife terão acesso aos serviços preventivos como mamografias gratuitas e acompanhamento médico.

A mamografia é o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ela é recomendada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada dois anos.

Recife

No Recife, a Secretaria de Saúde (Sesau) disponibilizará 3.200 vagas de mamografia gratuitas, sem necessidade de agendamento, por meio do Mamógrafo Móvel.

A unidade itinerante de saúde estará em 40 locais da cidade ao longo do mês, de segunda a sábado, com exceção do feriado de Nossa Senhora Aparecida (12).

Serão oferecidas 80 vagas por caminhão, divididas igualmente entre manhã e tarde.

O resultado ficará disponível em até 30 dias, podendo ser retirado na unidade em que recebeu a ação - ou na mais próxima, caso o acompanhamento tenha sido feito em postos descentralizados.

Serão atendidas mulheres cis e também homens trans. É preciso levar documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

Hospital da Mulher

O Hospital da Mulher do Recife (HMR) participa da campanha promovendo atividades multiprofissionais no dia 14, com foco em nutrição, serviço social, psicologia e aleitamento materno.

No dia 16, a unidade vai sediar uma ação voltada para profissionais de saúde, com uma reunião científica com a médica radiologista Ana Clara Miranda. O tema será “Rastreamento do Câncer de Mama: protocolo do Ministério da Saúde”.

Hospital das Clínicas

O Hospital das Clínicas da UFPE também aderiu ao Outubro Rosa, abrindo 400 vagas de mamografia para pacientes do hospital, servidoras da UFPE, empregadas públicas e terceirizadas, todas com mais de 40 anos.

Jaboatão

No município de Jaboatão dos Guararapes, a prefeitura intensifica as ações de prevenção com o tema “Outubro Rosa: Atenção Integral à Saúde da Mulher”.

Serão oferecidas 1.220 mamografias gratuitas, também realizadas por meio de mamógrafos móveis que circularão por locais de grande movimentação, como hospitais e centros de compras, até o final de outubro.

A ação visa atender mulheres assintomáticas entre 50 e 69 anos, com os exames acontecendo das 8h às 16h, mediante apresentação de RG, CPF e cartão do SUS.

Estado

As unidades de saúde pública dirigidas pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) realizarão uma série de trabalhos que incluem palestras, atividades educativas e mutirões.

Entre ações para atendimento em grupo para as pacientes, com intuito de minimizar os efeitos dessas neoplasias, destacam-se inserções de DIU, realização de ultrassons de mama e endovaginal, mamografias, biópsias, cirurgias de alta frequência, consultas com mastologista e ginecologista, laqueaduras tubárias, entre outros serviços.

Veja programação completa:

UPAE Afogados: Ultrassonografias (USG) de mama e mamografias

UPAE Arcoverde: USG de mama, mamografia e consultas com mastologistas

UPAE Belo Jardim: USG de mama e mamografias

UPAE Carpina: Mamografias e USG de mama

UPAE Caruaru: Mamografias, Punção por USG e USG de mama

UPAE Escada: mamografias

UPAE Grande Recife: Mamografias

UPAE Garanhuns: Mamografias

UPAE Limoeiro: Mamografias

UPAE Palmares: USG de mama, Punção e biópsia das mamas

UPAE Salgueiro: USG de mama

UPAE Serra Talhada: Consulta com mastologista e mamografia

Hospital Agamenon Magalhães: Inserção de DIU;

Hospital Geral da Mirueira: USG de mama;

Hospital Geral da Mirueira: USG de mama e endovaginal;

Hospital Jesus Nazareno: USG de mama, USG endovaginal; e consulta com mastologista

Hospital Dom Moura: Laqueadura tubária;

Hospital Regional Emília Câmara: Inserção de DIU;

Hospital Belarmino Correia: USG de mama; Punção de agulha grossa e inserção de DIU

