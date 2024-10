UNIFG oferece serviços de saúde em alusão ao Outubro Rosa

A- A+

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, promoverá serviços de saúde gratuitos para toda a população na próxima terça-feira (8).



A iniciativa será no campus da UNIFG, na Rua Comendador José Didier, n° 27, bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, das 9h às 15h30.

Em alusão ao Outubro Rosa, a ação terá o intuito de promover cidadania e cuidado. Com isso, uma equipe do curso de enfermagem da UNIFG realizará testagem rápida para detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), orientação sobre ISTs e serviço de limpeza facial

A iniciativa disponibilizará 60 vagas para os serviços de aconselhamento e testagem. Os interessados deverão ir no dia da ação com um documento oficial com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A enfermeira e docente da UNIFG, Andresa Sobral, afirma que a ação tem o objetivo de alertar para as ISTs, que muitas vezes agem de forma silenciosa no corpo.

“O diagnóstico precoce aumenta a expectativa de vida da pessoa infectada, bem como reduz os agravos à saúde, pois as ISTs ativas aumentam o risco de desenvolver outras infecções que podem levar o indivíduo a óbito”, relata.

