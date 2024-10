ONU lança apelo por US$ 426 milhões para ajudar libaneses deslocados

A- A+

O primeiro-ministro do Líbano e a agência humanitária da ONU disseram na terça-feira que estavam lançando um apelo por mais de US$ 400 milhões para lidar com a crise humanitária em meio à ofensiva de Israel no Líbano.

"O primeiro-ministro Najib Mikati e o coordenador humanitário para o Líbano, Imran Riza, lançaram hoje um apelo rápido de US$ 426 milhões para mobilizar recursos urgentes para civis afetados pelo conflito crescente e pela crise humanitária resultante no Líbano", disse a agência humanitária da ONU.

Mikati disse que o Líbano está passando por “um dos momentos mais perigosos de sua história”. Segundo ele, cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas como resultado “da guerra destrutiva lançada por Israel no Líbano”.

O exército israelense anunciou o iniciou de uma operação “limitada e localizada” contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, abrindo uma nova frente em sua guerra contra xiita radical. A última vez que Israel e o Hezbollah se envolveram em combate terrestre foi na guerra de 2006.

