A- A+

ALVO CERTO Operação mira suspeitos de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo no Agreste As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (10), cumpre três mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo.

Os mandados da Operação Alvo Certo são cumpridos nas cidades de Caruaru, Altinho e São Caetano, no Agreste do Estado.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações sobre a atuação da organização criminosa começaram em fevereiro de 2023 e foram responsabilidade do delegado Márcio George, adjunto da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

Na execução da operação, acrescenta a Polícia Civil, trabalham 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Outros detalhes sobre a operação serão divulgados posteriormente pela corporação.

Veja também

VENEZUELA "Todo o meu respeito pela decisão", diz Maduro sobre o exílio do opositor González Urrutia