Recife Após operação no Ibura, forças de segurança farão patrulhamento por tempo indeterminado no bairro Ação foi iniciada após "vários disparos de arma de fogo" na localidade

Forças de segurança pública de Pernambuco realizarão patrulhamento por tempo indeterminado no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, após ação na localidade na noite dessa segunda-feira (6).

Segundo nota da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE), na última noite, a Polícia Militar recebeu, através do número 190, relatos de "vários disparos de arma de fogo" na localidade.

"Uma operação foi deflagrada com apoio de policiais de diversas unidades de áreas e especializadas, além do emprego da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA)", diz o comunicado.



A intensa presença dos agentes policiais e do helicóptero usado na ação chamou a atenção dos moradores da área, especificamente da comunidade Vila dos Milagres.

Durante a operação, um carro com placa clonada foi encontrado após ter sido abandonado. No interior do veículo, foi localizado um carregador de pistola 9mm com 10 munições. A placa original do automóvel constava como roubada.



"Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), da CIPMotos, do Batalhão de Trânsito (BPTran), e do 19° BPM seguem patrulhando a localidade por tempo indeterminado", afirmou a SDS-PE.

