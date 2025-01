A- A+

HOMENAGEM Recife: lei dá à rua no bairro de São José o nome de Enéas Freire, fundador do Galo da Madrugada Via fica próxima à sede do Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo

O fundador do Galo da Madrugada, Enéas Freire (1921-2008), agora dá nome a uma rua no bairro de São José, no Centro do Recife.

Lei com a sanção da iniciativa feita pelo prefeito João Campos foi publicada no Diário Oficial da Capital pernambucana em 30 de dezembro.

O projeto que originou a lei foi proposto pelo então vereador Alcides Cardoso, em 2021. A ideia era renomear a antiga rua Praça Sérgio Loreto, localizada entre a Travessa do Gusmão e a Rua do Muniz.

A via fica próxima à sede do Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo. Este mês, o Galo celebra 47 anos de fundação e se prepara para o tradicional desfile do Sábado de Zé Pereira, em 1º de março. As tradições do Carnaval de Pernambuco serão homenageadas.

“Acho mais do que merecido eternizar o nome de seu Enéas no bairro de São José. O Galo já é patrimônio nosso, povo recifense, e é quem sustenta o nosso frevo”, comemora Alcides Cardoso.

Enéas Freire, fundador do Galo da Madrugada | Foto: Galo da Madrugada/Divulgação

Enéas Alves Freire nasceu no bairro de São José, mais precisamente no Pátio do Terço. Ele vivenciou desde criança as típicas tradições carnavalescas recifenses. Em 1934, criou a sua primeira agremiação, a Troça Mista Papagaio Louro.

E em 1978 fundou, ao lado de amigos e familiares, o icônico Clube das Máscaras O Galo da Madrugada, que marcou a volta dos foliões às ruas do centro da cidade e foi reconhecido, em 1994, como o maior bloco do mundo pelo Guiness Book, o livro dos recordes.

O texto da lei no Diário Oficial mostra a localização exata da rua em imagens de satélite:

Rua Enéas Freire | Foto: Diário Oficial do Recife/Reprodução

