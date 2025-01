A- A+

REQUALIFICAÇÃO DO TEMPLO Santuário do Morro da Conceição: começa 2ª etapa de obras; confira como fica programação de missas Prazo previsto para conclusão dos serviços é de 60 dias, segundo o santuário

Começou na segunda-feira (6) a segunda etapa das obras no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. A retirada do piso do altar marcou o início dos serviços, que têm prazo de 60 dias para a conclusão.

Nessa fase da requalificação de um dos templos religiosos mais importantes de Pernambuco, serão feitas a recuperação do pavimento cerâmico e a substituição das esquadrias danificadas, além da instalação do forro, da iluminação, da refrigeração, do sistema acústico, de para-raios e das câmeras de monitoramento.

Por conta das intervenções de reparo, as missas serão transferidas para o entorno da imagem da Imaculada Conceição do Morro, nos seguintes horários:

- quintas-feiras, às 19h30;

- domingos, às 7h, 9h, 12h e 18h.

O espaço terá toldos e cadeiras plásticas à disposição dos fiéis.

O documento para as obras nessa segunda etapa foi firmado pela Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) e o Governo de Pernambuco, em 26 de dezembro. O termo conta com investimento de cerca de R$ 2,79 milhões.

O primeiro termo foi assinado em 26 de setembro, quase um mês após o desabamento do teto que deixou duas pessoas mortas, Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, e Antônio José Soares, de 54.

Na ocasião, as obras de restauro da coberta custaram R$ 1,5 milhão. A entrega foi feita em 26 de novembro, dois dias antes do início da última Festa do Morro.

Visitas à imagem e secretaria

Durante todos os dias da obra, a imagem da Imaculada Conceição do Morro seguirá recebendo visitas. Os fiéis poderão contemplar esse símbolo de fé todos os dias, das 6h às 20h — às quintas-feiras, o horário se estende até o término da missa com adoração ao Santíssimo, às 21h30.

Já a secretaria volta a funcionar no Centro Pastoral, que fica por trás da imagem da santa. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado das 8h às 12h e das 13h às 18h e a dos domingos das 6h às 18h.

Veja também

ÍNDIA Grandes marcas utilizam algodão de plantações na Índia que empregam crianças, denuncia ONG