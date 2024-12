Morro da Conceição: em adoração, católicos celebram missa antes de nova interdição do Santuário

A- A+

Com missa de Ação de Graças e adoração ao Santíssimo, os fiéis de Nossa Senhora da Conceição celebraram, nesta quinta-feira (12), a última missa antes do retorno das obras do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

Na parte interna da igreja, o Pároco Emerson Borges presidiu a missa de Ação de Graças e adoração ao Santíssimo Sacramento juntos a centenas de fiéis de Nossa Senhora.

Três dias após o encerramento da Festa do Morro, chegou o momento de prosseguir com a restauração do Santuário.

A segunda etapa das obras deve ser entregue em fevereiro. Ela compreende a substituição das esquadrias de vidro, recuperação de acabamentos internos, instalação de um novo forro acústico em gesso, melhorias na iluminação e reorganização da área externa.

“Essa missa marcou a trajetória de uma nova fase que o Santuário vai passar. A Igreja será fechada a partir desta sexta-feira para uma nova fase de reconstrução, será feito tudo que for necessário para que seja entregue de uma maneira completa aos devotos”, garantiu o Padre Emerson.

Padre Emerson Borges, Pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco





Sentimento

Líder da comunidade do Morro da Conceição, Padre Emerson falou sobre o sentimento de todos da paróquia para esse novo momento. "O sentimento que está nos acompanhando é o de esperança. A vida vai voltando a normalidade, o Santuário tomando a forma necessária e aos poucos vamos retomando nossas atividades. Gratidão a Deus e Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que com seu olhar protetor nos orientou", disse.



Investimentos

A primeira parte dos serviços foi entregue no dia 26 de novembro, quando o espaço recebeu estrutura metálica e revestimentos térmico e acústico. Essa etapa contou com investimento de R$ 1,5 milhão advindo do Governo de Pernambuco, através de termo de fomento, e R$ 400 mil da Prefeitura do Recife.

Para a segunda fase, um novo termo de fomento prevê investimento de mais R$ 1,5 milhão.

Na última segunda-feira (9), foi encerrada a 120ª Festa do Morro da Conceição - Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Mesmo com a interdição da igreja, as missas continuam normalmente. A partir do próximo domingo (15), as celebrações serão realizadas na área externa do Santuário - por detrás da imagem da Santa - com a estrutura de tendas e cadeiras plásticas.

A realização das Santas Missas, durante a reconstrução da igreja, acontecerá às quintas-feiras, 19h30; e aos domingos, às 7h, 9h, 12h e 18h

