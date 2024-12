A- A+

EFECTIVO Operação contra pirâmide financeira manda bloquear R$ 5 milhões e cumpre mandados em Pernambuco Suspeitos também são investigados por estelionato e lavagem de dinheiro. Ordens judiciais são para quatro cidades do Estado

Deflagrada nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Efectivo, a 900ª da história da corporação, mira suspeitos de integrar uma quadrilha voltada à prática dos crimes de pirâmide financeira, estelionato e lavagem de dinheiro.

Um bloqueio judicial de ativos financeiros na ordem dos R$ 5 milhões foi solicitado pela operação.

Os 11 mandados de busca e apreensão domiciliar contra o bando são cumpridos nas cidades do Recife, Olinda e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana da capital pernambucana, e em Paudalho, na Mata Sul do Estado. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda.

Os policiais apreenderam nesta quinta-feira carros, armas, munições, celulares e relógios. Os itens foram encaminhados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

As investigações sobre a atuação dos criminosos começaram em 2021 e foram presididas pela delegada Stephanie Almeida, adjunta da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE). Trabalharam na execução dos trabalhos um total de 65 policiais civis.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) apoiou a operação, bem como a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel).



Outros detalhes sobre a Operação Efectivo serão repassados pela Polícia Civil nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa, no Recife.

