Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife decretam pontos facultativos em 24 e 31 de dezembro

O Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife decretaram pontos facultativos nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Réveillon.

As determinações valem para repartições públicas estaduais e municipais e entidades da administração direta e indireta nas duas esferas.

As exceções, tanto no governo quanto na prefeitura, são para serviços de funcionamento indispensável, de acordo com decisão da chefia do órgão.

Os pontos facultativos foram estabelecidos em publicações no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Recife, nesta quinta-feira (19).

Os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro são feriados e, portanto, não há expediente.

