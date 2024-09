Operação cumpre mandados contra suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em São Lourenço da Mata

A- A+

Membros de uma organização criminosa suspeitos de tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), são alvos da Operação Controle Total, deflagrada na manhã desta sexta-feira (27) pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, são cumpridos nesta sexta-feira um total de nove mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata.

Presos e materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Camaragibe, também na RMR.

Imagens divulgadas pela polícia mostram que já foram apreendidos uma balança de precisão, um caderno de anotações, uma mochila e outros materiais usados pelos criminosos.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações sobre a atuação criminosa do bando tiveram início em julho deste ano e ficaram sob a responsabilidade do delegado Joel Venâncio, titular da 9ª Delegacia Seccional.

Para a execução da operação, trabalham 55 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações contaram com assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar de Pernambuco e do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

Outros detalhes sobre a operação serão divulgados em breve pela Polícia Civil de Pernambuco.

