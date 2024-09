A- A+

POLÍCIA Preso no Maranhão suspeito de homicídios e de liderar organização criminosa no Agreste de Pernambuco Segundo a SDS-PE, homem teria cometido ao menos dez homicídios. Ele tinha cinco mandados de prisão em aberto

Um homem suspeito de liderar uma organização criminosa no Agreste foi preso em uma ação conjunta entre as polícias civis de Pernambuco e do Maranhão, na madrugada de quarta-feira (25).

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) disse que ele é suspeito de ter cometido ao menos dez homicídios, incluindo cinco na cidade de Sanharó, no Agreste, em 2020. Esse crime inclusive re

Ele também é suspeito de comandar o tráfico de drogas em cidades do Agreste, ainda segundo a SDS-PE.

“O indivíduo é suspeito de liderar uma organização criminosa em São Bento do Una e municípios circunvizinhos [Lajedo e Capoeiras]. Ele continuava autorizando os crimes remotamente, mesmo estando foragido em outros estados da Federação”, afirmou o diretor da Diretoria Integrada do Interior (Dinter) 1, Bruno Vital, acrescentando que havia cinco mandados de prisão para serem cumpridos contra o homem.





A operação ocorreu por meio da Delegacia de São Bento do Una e do Núcleo de Inteligência do Agreste, da Polícia Civil de Pernambuco, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão e o órgão de inteligência do estado nordestino.

Após receber as informações das forças de segurança de Pernambuco, a Polícia Civil do Maranhão cumpriu o mandado de busca expedido pela Justiça de São Bento do Una.

