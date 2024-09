Operação mira suspeitos de roubar carros e cumpre mandados em Pernambuco e na Paraíba

A- A+

Suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada à prática de roubo de veículos com emprego de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são alvos da Operação Conivência, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (26).

A corporação cumpre oito mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR); Limoeiro, no Agreste de Pernambuco; e em São Miguel de Taipu, no interior da Paraíba.

Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

Os presos e materiais apreendidos em Pernambuco estão sendo levados para a sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimonais (Depatri), no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

As investigações sobre a atuação do grupo criminoso começaram em março de 2023 e estão sob a presidência do delegado Bruno de Ugalde, titular da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos (DPRFV).

Os trabalhos da Polícia Civil de Pernambuco contaram com o apoio da Polícia Civil da Paraíba.

Outros detalhes sobre a Operação Conivência serão divulgados em breve pela Polícia Civil de Pernambuco.



Veja também

LESTE EUROPEU Biden anuncia que EUA fornecerá armas de longo alcance à Ucrânia