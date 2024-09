A- A+

Crime no Sertão de Pernambuco Pernambucano é preso na Argentina suspeito de estuprar sobrinha de 8 anos em Afogados da Ingazeira Nome do suspeito foi incluído na difusão vermelha da Interpol

Um ex-bancário pernambucano, de 44 anos, foi preso em Buenos Aires, na Argentina, acusado de estuprar a própria sobrinha de 8 anos, durante 3 anos consecutivos.



Segundo a Polícia Federal, o homem é casado, natural de São José do Egito e possui residência em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, onde o crime acontecia.



Em virtude do estupro de vulnerável, o nome dele foi incluído, em 8 de agosto deste ano, na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).



Considerado foragido da Justiça, o criminoso foi preso por policiais argentinos, no último dia 17 de setembro, no bairro de San Telmo, na cidade de Buenos Aires.



A PF informou que, na Argentina, o homem pagava aluguel de 500 dólares, valor considerado "muito alto para a realidade local".

Divulgada nesta quarta-feira (25), a prisão foi possível devido a repasses de informações do Núcleo de Cooperação Internacional, da Polícia Federal em Pernambuco (NCI/PE).



Também atuaram a Polícia Federal da Argentina, a 20ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de Pernambuco e a Vara Criminal de Afogados da Ingazeira.



Estão sendo feitas as tratativas entre os governos brasileiros e argentinos para a extradição ativa do homem.



Policiais brasileiros se deslocarão até a argentina para trazer o criminoso de volta ao Brasil.



"O preso foi condenado a 29 anos e 2 meses de prisão por estupro de vulnerável", informou a corporação.

