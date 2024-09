A- A+

FEMINICÍDIO Pedreiro é preso quase três anos após matar com golpes de facão mulher que negou relação sexual Crime aconteceu em outubro de 2021, no Cabo de Santo Agostinho

Um pedreiro foi preso, nessa quarta-feira (25), quase três anos após matar uma mulher no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que se negou a ter relação sexual com ele. O crime aconteceu na noite de 3 de outubro de 2021.

Luciana Maria do Nascimento foi assassinada com golpes de facão no rosto e no pescoço. A Polícia Civil de Pernambuco disse, inclusive, que a vítima quase foi decapitada pelo homem e que foi morta "em razão de sua condição de sexo feminino", o que caracteriza o crime de feminicídio.

No dia do crime, Luciana estava conversando com uma vizinha, na rua Vinte e Oito, no bairro de São Francisco, quando o homem, que não teve a identidade divulgada, se aproximou. Ele, segundo a polícia, estava "visivelmente embriagado, sob os efeitos de álcool".

Em seguida, o homem pegou um facão e desferiu vários golpes no pescoço da mulher.

"Enquanto perpetrava os golpes, o agente gritava palavras ofensivas, apenas cessando os golpes com intervenção de um terceiro", afirmou a Polícia Civil, acrescentando que a motivação para o crime seria "uma investida sexual que foi recusada pela vítima".

O mandado de prisão em desfavor do homem foi cumprido pela Delegacia de Polícia de Camaragibe, também na RMR, onde ele estava morando desde 2022 trabalhando como pedreiro.

Outros detalhes sobre a prisão serão repassados pela Polícia Civil de Pernambuco em coletiva de imprensa, no Recife, marcada para esta quinta-feira (26).

