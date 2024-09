A- A+

Recife Após confronto, PM prende grupo que se preparava para assassinar rivais na Zona Oeste do Recife Confronto aconteceu na comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife

Quatro homens que se preparavam para assassinar desafetos de uma quadrilha rival foram presos após confronto com a Polícia Militar de Pernambuco, na comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife.



Segundo a corporação, agentes do 12º BPM realizaram um levantamento na localidade, nessa quarta-feira (25), e montaram um cerco no ponto indicado.



Os suspeitos, que eram liderados por um homem considerado de alta periculosidade, foram identificados e tentaram fugir pela comunidade, mas foram localizados com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A PM disse que o primeiro alvo a ser alcançado estava escondido em um terreno de mata densa, armado com uma pistola.

"Os outros três estavam em uma área próxima ao mangue, receberam os policiais a tiros e foi dado o revide", afirmou a corporação, justificando o confronto.



Um dos suspeitos foi atingido na coxa esquerda e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, também na Zona Oeste do Recife, onde ficou custodiado.



Com os outros dois suspeitos presos estavam duas armas. Ao todo, foram apreendidas da ação policial três armas, munições intactas, celulares, dinheiro em espécie e pedras de crack.



