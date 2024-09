A- A+

sociedade UFPE abre inscrições para fórum sobre aspectos sociais e urbanos da Região Metropolitana do Recife Evento acontece na próxima segunda-feira (30), das 9h às 13h, no Auditório Evaldo Coutinho, localizado no Centro de Artes e Comunicação (CAC)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu inscrições para o Fórum Recife do Observatório das Metrópoles nas Eleições: Um outro futuro é possível. O evento acontece na próxima segunda-feira (30), das 9h às 13h, no Auditório Evaldo Coutinho, localizado no Centro de Artes e Comunicação (CAC), e discute aspectos sociais e urbanos da Região Metropolitana do Recife.

O Fórum Recife tem como público-alvo estudantes e docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Comunicação, Letras, Direitos Humanos, Direito, Ciências Políticas e Ciências Sociais. A organização também espera a presença do público em geral, como integrantes de movimentos sociais, ONGs, poder público e candidatos às eleições municipais. Os interessados devem se inscrever a partir do site do fórum.

O objetivo é discutir diferentes aspectos sociais e urbanos relacionados à capital pernambucana e ao Grande Recife. O evento conta com uma programação formada por atividades como sessões temáticas em assuntos como transição ecológica e saneamento; governança e participação; e moradia; além de debate.

Ao final do fórum, também está marcado o lançamento do Caderno de Propostas do Núcleo Recife. A publicação reúne artigos de opinião escritos ao longo do ano por pesquisadores do Observatório das Metrópoles e já veiculados pela Marco Zero Conteúdo e Brasil de Fato Pernambuco. A obra está disponível para download gratuito.

A realização do Fórum Recife faz parte do projeto Observatório das Metrópoles nas Eleições: Um outro futuro é possível, coordenado pelo Observatório das Metrópoles – um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), que trabalha de forma sistemática e articulada sobre os desafios metropolitanos colocados ao desenvolvimento nacional. Em Pernambuco, o Observatório tem como instituições integrantes os Departamentos de Arquitetura e Urbanismo e de Ciências Geográficas da UFPE e a Fase Pernambuco.

Confira, abaixo, a programação completa do Fórum Recife do Observatório das Metrópoles nas Eleições: Um outro futuro é possível.

Das 9h às 9h30 - Acolhimento | Coffee Break



Das 9h30 às 10h - Abertura com Síntese Nacional por Luiz César de Queiroz Ribeiro; e Síntese Local por Fabiano Diniz



Das 10h às 11h50 - Apresentação das Sessões Temáticas

Governança e Participação: Socorro Leite (Habitat para a Humanidade Brasil)

Segregação e Mobilidade: Barbara Barbosa (Ameciclo)

Moradia: Adriano Jesus (PREZEIS)

Transição ecológica e Saneamento: Alexandre Ramos (Associação Águas do Nordeste)

Ocupe Estelita +10: Luana Varejão (MOE)

Das 11h50 às 12h30 – Debate



Das 12h30 às 13h - Lançamento do Caderno de Propostas e encerramento

