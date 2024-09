A- A+

TEATRO ''Capiba, pelas ruas eu vou'': musical realiza sessão única em Recife, no Teatro RioMar; confira No dia 3 de outubro, às 20h, o projeto encerra o itinerário fazendo sua última apresentação do ano

O musical ''Capiba, pelas ruas eu vou'' realiza a sua última apresentação deste ano, no próximo dia 3 de outubro, no Teatro RioMar, às 20h. O show narra a jornada de Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba, em uma performance que atravessa as diferentes linguagens.

O espetáculo é composto por canto coral, dança, teatro, cinema e fotografia, apresentando uma criatividade cênica para o público. O itinerário de ''Capiba, pelas ruas eu vou'' alcançou quatro mil espectadores em São Paulo e mais de 16 mil em Pernambuco, reunindo no palco 45 bailarinos-cantores e 19 músicos.

''A obra de Capiba é múltipla na criação de diversos gêneros. Pianista do cinema mudo, ele soube extrair das raízes da nossa gente os sons, os ritmos que representam a alma e os sonhos do nosso povo, como cirandas, frevos, maracatus, choros e as valsas românticas'', explica a bailarina, diretora-geral do espetáculo e presidente do Aria Social, Cecília Brennand.

A todo momento o espectador se surpreende com a magnitude da obra de Capiba, que foi muito além do regional, superando a complexidade de conciliar o local e a tradição com o global e erudito. Exemplo disso é a Missa Armorial, que o autor expressou numa manifestação peculiar e vibrante da fé.

''A grandeza do Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna, é muito bem representada por Capiba. Então, readaptar essa peça foi um grande desafio, pois buscamos manter suas características e os sentimentos do compositor, no momento de criação'', explica a diretora musical, maestrina, violinista e pianista, Rosemary Oliveira, que também é responsável pela regência e arranjos do espetáculo.

Ao vivo

A trama de ''Capiba, pelas ruas eu vou'' é tecida ao vivo, com uma orquestra de câmara, projeções de cinema e fotografias que encantam e surpreendem o público. A emoção é capturada não apenas pela performance geral, como também pela coreografia impecável, na qual o corpo tem voz e a voz tem corpo.

''Nessa atmosfera de gestos e dança se fundem a espiritualidade, a ancestralidade e a alegria de Capiba. E, no quadro em movimento, a sua personalidade, riqueza e inteligência musical, mostrando a paixão que ele infundiu em cada uma de suas composições musicais'', comenta a diretora artística e coreógrafa, Ana Emília Freire.

Outra linguagem que comunica e engrandece a obra é o figurino. Assinado por Beth Gaudêncio, o guarda-roupa é alegre e colorido, comprovando a beleza da simplicidade.

''A inspiração para as minhas criações tem sido a música de Capiba. Ela representa o sentimento e o roteiro, os pés no chão. Mas quando escuto a música do compositor, ela já traz a cor, a textura e o volume das roupas, facilitando meu processo criativo'', relata a figurinista do musical e do projeto Aria Social.

''Capiba, pelas ruas eu vou'' tem direção audiovisual e videografia de Max Levay e Ana Emília Freire, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito e direção teatral de Tuca Andrada. Os ingressos para o Teatro RioMar já estão à venda.

Sobre o Aria Social

O projeto Aria Social é uma instituição sem fins lucrativos e tem como missão promover a transformação humana através da arte-educação, oferecendo a crianças e jovens formação e profissionalização na música e na dança. Hoje atende cerca de 600 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, na Região Metropolitana de Recife, além de apoiar as mães desses alunos, oferecendo capacitação em técnicas de artesanato e fomentando o empreendedorismo social, por meio do projeto Casa de Maria.

SERVIÇO:

Sessão única ''Capiba, pelas ruas eu vou''

Quando: 3 de outubro, 20h

Onde: Teatro RioMar (piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 no site do Uhuu

