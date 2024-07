Operações de resgate buscam 27 tripulantes de um pesqueiro que naufragou na zona das Malvinas

A- A+

Socorristas tentam resgatar nesta terça-feira (23) as 27 pessoas que estavam a bordo de um barco pesqueiro que naufragou na área das Ilhas Malvinas, incluindo 10 espanhóis, anunciou o governo do arquipélago.

O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira "cerca de 200 milhas náuticas (370 quilômetros) a leste de Stanley", conforme comunicado do governo publicado no Facebook.

Stanley (Puerto Argentino para Buenos Aires), mencionada no comunicado, é a capital do arquipélago, localizado no Atlântico Sul, a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13.000 km do Reino Unido.

"Os 27 tripulantes do pesqueiro Argos Georgia foram forçados a abandonar o navio pouco depois das 16h, e alguns membros da tripulação embarcaram nos botes salva-vidas", detalhou o comunicado.

Aeronaves das Forças Britânicas das Ilhas Falkland (BFSAI, na sigla em inglês) avistaram as embarcações e conseguiram localizá-las.

Um navio-patrulha e dois barcos pesqueiros foram alertados e se dirigiram para a área indicada. O primeiro chegou "recentemente ao local e iniciou as operações de busca", conforme detalhado no comunicado.

As condições meteorológicas durante o inverno do hemisfério sul são "extremamente difíceis", impedindo o resgate da tripulação por helicóptero na segunda-feira, apesar de duas tentativas, esclareceu.

Robert Ervik, proprietário do barco pesqueiro com bandeira da Ilha de Santa Helena, confirmou à AFP que o navio começou a naufragar na segunda-feira.

O chefe da delegação do governo espanhol na Galícia, Pedro Blanco Lobeiras, citou o serviço de resgate Salvamento Marítimo e informou que dez espanhóis estavam a bordo do Argos Georgia.

"Continuamos acompanhando com preocupação as operações de resgate da tripulação (...) entre os quais há 10 espanhóis, conforme confirmou Salvamento Marítimo", escreveu em uma rede social.

As Malvinas, chamadas de Falkland pelos britânicos, são um arquipélago cuja soberania é disputada pela Argentina e pelo Reino Unido.

Em 1982, as ilhas foram palco de uma guerra de 74 dias, que resultou na rendição das tropas sul-americanas no arquipélago, com um saldo de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

