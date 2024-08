A advocacia não enverga

A- A+

Sobre os advogados, tudo o que realmente importa já foi dito. Desde os grandes pensadores e literatos, passando por juristas de escol até a própria Constituição Federal. Mais: tudo quanto dito é, há séculos, diariamente comprovado.



O advogado é aquele legalmente incumbido da honrosa missão de falar por quem esteja às voltas com algum conflito ínsito ao convívio em sociedade, não sendo à toa que a origem do vocábulo, de procedência latina, é precisamente esta: ad vocare, ou seja, convocado a falar.



Das simples querelas de interesse eminentemente privado às demandas graves e clamorosas, que envolvem bens jurídicos de interesse público e, por vezes, transformam o judiciário numa arena em que se digladiam o poder de punir do Estado e o direito de liberdade do cidadão, é o advogado chamado para falar por quem, inocente ou culpado, esteja sob a mira do ímpeto punitivo.



A propósito, quase que um presságio do exercício advocatício na Justiça contemporânea, cada dia mais contaminada pela “cólera popular” e impulsionada por “alucinações coletivas”, é a secular lição de Rui Barbosa no sentido de que, nesse cenário, “começa a justiça a correr perigo, e com ele surge para o sacerdócio do advogado a fase melindrosa, cujas dificuldades poucos ousam arrostar”, sendo “mister resistir à impaciência dos ânimos exacerbados, que não tolera a serenidade das formas judiciais”, pois “é, ao contrário, o interesse da verdade o que exige que elas se esgotem; e o advogado é o ministro desse interesse. Trabalhando por que não faleça ao seu constituinte uma só dessas garantias da legalidade, trabalha ele para que não falte à justiça nenhuma de suas garantias”.



Compreende-se, portanto, Carnelutti ter asseverado que “a essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: sentar-se sobre o último degrau da escada ao lado do acusado”.

Realmente, segundo professado por John Locke, “o fim da lei não é abolir ou restringir, mas conservar e ampliar a liberdade”, daí Evandro Lins e Silva, do alto da sua envergadura profissional, ter lançado a célebre frase: “eu tenho o vício da defesa da liberdade”. O advogado, por natureza, é um defensor das liberdades individuais.



Aliás, consoante Miguel Reale Júnior, justamente “por ser exigido a olhar o bem do outro, o advogado sabe também se dedicar às causas de interesse geral, àquilo que concerne à sociedade, à comunidade a que pertence”, de modo que “a história é fértil em mostrar fases de retrocesso à paixão e à violência e reconquista da racionalidade, sempre por obra dos advogados”, motivo pelo qual “o advogado vem a ser um instrumento do processo civilizatório”.



Não por outra razão, após esquadrinhar “a história da advocacia e sua contribuição para a humanidade”, José Roberto de Castro Neves bradou: “os advogados salvaram o mundo”, e “fizeram isso protegendo o homem de seu maior inimigo: os próprios homens”.



Tanto é assim que, embora de forma transversa, esse relevante papel da advocacia foi retratado por Shakespeare há quase meio milênio, na peça Henrique VI, através da famosa fala do personagem Dick, o açougueiro, que, mirando a subversão da ordem e a implantação do caos, exortou: “a primeira coisa a fazer é matar todos os advogados”.



E é exatamente essa indiscutível relevância que faz a Constituição Federal brasileira, contemplando apenas a advocacia dentre as profissões privadas e a elevando à condição de múnus público, cravar: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.



Definitivamente, “a advocacia é uma fatigante e árdua atividade posta a serviço da justiça”, como assentou Eduardo Couture, e, por se tratar de fato insuperável, repita-se à exaustão: “não é profissão para covardes”, tal qual cunhou Sobral Pinto.



Enfim, os advogados são os profissionais que, mesmo possuindo apenas o verbo como arma e não estando inseridos no rol de autoridades, têm a nobre missão de lutar para que estas se curvem ao império da lei e ao Estado Democrático de Direito.



Com um detalhe: nessa lida, a advocacia não enverga. Goste-se ou não.







* Advogado criminalista e diretor da OAB-PE





