A Forbes e o gibi

A- A+

Recebi recentemente uma postagem em uma mídia social de pessoa até próxima a mim, com a citação “Se um macaco acumulasse mais banana do que poderia comer, enquanto a maioria dos outros macacos morresse de fome, os cientistas estudariam esse macaco para descobrir o que diabos havia de errado com ele. Quando os humanos fazem isso, nós o colocamos na capa da Forbes”.



Se formos analisar do ponto de vista publicitário os dizeres, com certeza fidelizariam os consumidores/adeptos de tal distorção e atrairiam alguns incautos que absorvem ideias sem raciocinar. Todavia, trata-se de uma propaganda enganosa.



Já na linguagem jornalística, o dito é, na terminologia atual, uma fake news, ou seja, notícia falsa, pois carece da verdade.



Na ótica intelectual, o caso é de desonestidade, pois conhecedor da verdade, tenta falsear o resultado lógico.



Filosoficamente trata-se de um sofisma, uma vez que a premissa conduz a uma “verdade” ou melhor, a uma falsa verdade.



A má distribuição de renda existe, não se nega, todavia os efeitos dessa disparidade devem ser mitigados pelos governos, com regulamentações, transferência de renda do Estado, serviços públicos como educação, saúde, transportes, segurança pública e segurança alimentar.



Uma pessoa que acumula riqueza só continuará a expandir esse acúmulo se reinvestir. Ao fazê-lo, estará oportunizando outras pessoas de ganhar, de enriquecer, de consumir bens duráveis, de se alimentar.....



Tenho um amigo que desde a juventude comercializava. Já formado engenheiro resolveu fazer o que gostava e sabia, comprar e vender. Começou um comércio varejista com três funcionários e hoje, 40 anos após tem em sua empresa mais de 3.000 funcionários contratados, não só no ramo do varejo como no do atacado, além de ter enveredado pela indústria.



Se tivesse só acumulado, não haveriam 3.000 pessoas que comem não só banana, mas também outros alimentos.



Ainda, se o nível de conforto ou consumo entre quem está no topo e quem está na base for gritante, a mitigação deve ser feita pela legislação e não tolhendo, a ponto de inibir o “acumulador” que na realidade é um empreendedor que gera empregos e paga impostos.



A citação posta em redes sociais visa dizer que se um ser humano acumulasse riquezas de tal maneira que outros viessem a morrer de fome estaria na capa da Forbes. Não é verdade, estaria sim em um gibi e esse personagem foi parodiado por Walt Disney, na figura do Tio Patinhas, que acumulava em um grande caixa-forte, montanhas de dinheiro, e que aparecia do nada minas, indústrias, estaleiros, poços de petróleo, bancos e todo tipo de atividade econômica, e sempre acumulando mais, sem precisar gastar para tanto.



Portanto, o texto deveria dizer assim: “Se um macaco......”. Quando os humanos fazem isso, nós o colocaríamos na capa do gibi, o Tio Patinhas, que seria mais apropriado.





* Engenheiro civil.

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

OPINIÃO Emprel: história e legado em 55 anos de prestação de serviços ao Recife