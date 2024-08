A importância da abordagem multidisciplinar na cirurgia bariátrica

A- A+

Como cirurgião bariátrico e metabólico, testemunho diariamente a incrível jornada de transformação que muitos pacientes enfrentam ao optarem pela cirurgia bariátrica como uma solução para a obesidade. No entanto, é fundamental compreender que o sucesso desse procedimento vai além da técnica cirúrgica em si.



A verdadeira chave para o sucesso reside também na abordagem multidisciplinar que envolve diversos profissionais de saúde, trabalhando em conjunto para garantir o bem-estar integral desses pacientes.



A obesidade é uma condição complexa que afeta não apenas o peso corporal, mas também a saúde física e emocional. Portanto, tratá-la de maneira eficaz requer uma equipe diversificada de especialistas, incluindo cirurgiões, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, anestesistas, cardiologistas, pneumologistas, fisioterapeutas e outros.



A colaboração entre esses profissionais desempenha um papel crucial em todas as fases do processo, desde a avaliação inicial até o acompanhamento pós-operatório. Antes da cirurgia, é essencial que o paciente receba uma avaliação completa de sua condição médica e psicológica para determinar a melhor abordagem para seu caso específico.



Durante a cirurgia, a coordenação entre cirurgião e anestesista garante um procedimento seguro e bem-sucedido. Após a cirurgia, os nutricionistas, endocrinologistas, pneumologistas e fisioterapeutas trabalham em estreita colaboração com os pacientes para desenvolver estratégias personalizadas que promovam uma perda de peso saudável e sustentável.



É importante ressaltar que o sucesso da cirurgia bariátrica não é medido apenas pela perda de peso, mas sim pela melhoria da saúde e qualidade de vida a longo prazo. Portanto, o acompanhamento contínuo e a manutenção de hábitos saudáveis são essenciais para garantir resultados duradouros.



Existe uma citação do cirurgião Leslie Blungarten que diz: “Se não pode dar anos à vida, dê vida aos anos”. Ou seja, ofereça ao paciente qualidade de vida durante o tempo que lhe resta. No caso da cirurgia bariátrica e metabólica, é possível prolongar a expectativa de vida e melhorar a qualidade de vida do paciente, proporcionando tanto anos adicionais quanto uma vida mais plena.



Dessa forma, a abordagem multidisciplinar na cirurgia bariátrica é essencial para o sucesso do tratamento. Ao reunir diferentes áreas da saúde, podemos oferecer cuidados abrangentes e personalizados que transformam vidas e promovem uma vida mais saudável e feliz para os pacientes.





* Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).



