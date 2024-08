A importância da música na educação infantil

A- A+

Durante os primeiros anos de vida, as crianças estão em uma fase crítica de desenvolvimento, onde a exposição a estímulos sonoros e a interação com a música podem influenciar significativamente suas habilidades de comunicação, expressão e aprendizagem. A música, além de agradável em qualquer idade, é um elemento essencial no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças.



A musicalização vai além do simples ato de ouvir ou reproduzir sons; ela envolve a integração da música no cotidiano das crianças como uma ferramenta educativa. A música pode ser utilizada para introduzir conceitos básicos, como ritmos, melodias e harmonia, de maneira lúdica e acessível.



Através de atividades musicais, as crianças desenvolvem habilidades como a percepção auditiva, coordenação motora e sensibilidade rítmica, que são essenciais para o seu desenvolvimento global.



As crianças que recebem educação musical demonstram um desempenho superior em tarefas de memória, atenção e resolução de problemas. Segundo um estudo publicado pela National Association for Music Education, os pequenos que participam de aulas de música regularmente apresentam um aumento significativo na capacidade de raciocínio espacial, uma habilidade essencial para a matemática e outras disciplinas acadêmicas.



Desde o nascimento, os bebês são naturalmente atraídos por sons. Os primeiros sons que eles ouvem, como a voz dos pais, o som de brinquedos e até mesmo os ruídos do ambiente, começam a moldar sua percepção auditiva.



À medida que elas vão crescendo ouvindo música, o desenvolvimento linguístico é maximizado, pois canções e rimas os ajudam a expandirem seu vocabulário, aprimorarem a pronúncia e desenvolverem a consciência fonológica.



Atividades que envolvem a escuta de diferentes instrumentos musicais, a identificação de sons da natureza e a reprodução de ritmos simples ajudam as crianças a desenvolverem uma compreensão mais profunda dos sons ao seu redor. Além disso, essas experiências auditivas iniciais são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem.



A música está intrinsecamente ligada ao movimento e à expressão corporal. O uso de gestos e movimentos associados à música é uma forma eficaz de ajudar as crianças a desenvolverem sua coordenação motora, equilíbrio e senso de ritmo.



Atividades como danças, jogos rítmicos e o uso de instrumentos de percussão permitem que as crianças expressem suas emoções e se conectem com a música de maneira física.



O movimento corporal ao som da música também favorece o desenvolvimento da lateralidade, que é a capacidade de distinguir entre os lados direito e esquerdo do corpo, uma habilidade essencial para o aprendizado de leitura e escrita.



Além disso, a expressão corporal através da música promove a socialização, já que muitas dessas atividades são realizadas em grupo, incentivando a interação e a cooperação entre as crianças.



Principalmente na primeira infância, o recomendado são as aulas de musicalização em grupo, para mais tarde se especializarem em algum instrumento caso seja do seu interesse.

Através da música, as crianças aprendem a expressar seus sentimentos de maneira saudável e criativa.



Canções que abordam emoções, como alegria, tristeza, medo e surpresa, ajudam as crianças a reconhecer e nomear suas próprias emoções, além de desenvolverem empatia em relação aos sentimentos dos outros.



De acordo com um estudo do Royal Conservatory of Music, 75% dos pais relatam que seus filhos demonstram uma melhor capacidade de lidar com emoções e socializar após participarem de atividades de musicalização.



Desde a melhora nas habilidades cognitivas e linguísticas até o desenvolvimento social, emocional e motor, a música desempenha um papel fundamental na formação integral das crianças.



Ao incluir a música na rotina dos pequenos, estamos não apenas enriquecendo o ambiente educacional, mas também proporcionando às crianças as ferramentas necessárias para um desenvolvimento saudável e equilibrado.



* Cantora, compositora, percussionista e arte-educadora.

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

