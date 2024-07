 A invocação divina na política municipal

A- A+

É interessante observar que, com a proximidade das convenções partidárias e a corrida determinante até o pleito municipal de 2024, o nome de Deus é frequentemente invocado por alguns ou a maioria dos políticos nesta reta final, que pode colocá-los na Casa do Povo, a Câmara dos Vereadores, ou no Poder Executivo, nas Prefeituras.



Esse fenômeno não é novo, mas sua intensidade e frequência têm chamado atenção, sugerindo uma estratégia política que busca alinhar a imagem do candidato com valores religiosos, numa tentativa de conquistar a confiança e o voto dos eleitores.

No entanto, essa prática levanta questões éticas e morais que necessitam serem observadas pelos os leitores. A instrumentalização do nome de Deus para fins políticos pode ser vista como uma violação direta do mandamento bíblico: “Não citarás o nome do teu Deus em vão.”



A utilização do nome divino de maneira superficial ou manipuladora desrespeita o significado profundo dessa prescrição religiosa, que visa preservar a santidade e o respeito de Deus na vida cotidiana.

Historicamente, o uso do nome de Deus para justificar ações políticas e militares remonta às Cruzadas, onde atrocidades foram cometidas sob a bandeira da fé. Tudo era justificado pela causa divina, uma narrativa que desrespeita tanto os princípios religiosos quanto os direitos humanos.



A repetição desse padrão na política contemporânea, embora em contextos diferentes, traz à tona a questão de saber se estamos revivendo aspectos sombrios do passado, apenas com novos protagonistas e cenários.

O verdadeiro político, comprometido com o serviço público, não precisa recorrer ao nome de Deus para validar sua campanha. Em vez disso, deveria apresentar suas propostas de maneira clara e transparente, delineando uma plataforma de governo ou de vereança baseada em ações concretas e resultados tangíveis.



Políticos que buscam a reeleição têm a vantagem de mostrar o que já realizaram, permitindo que seus feitos falem por si mesmos.

Não devemos ser ingênuos. Vivemos numa democracia que, apesar de jovem, com pouco mais de 30 anos, é moderna e robusta.



A sociedade evoluiu exponencialmente com o avanço da tecnologia e o acesso à informação, tornando os eleitores mais críticos e menos suscetíveis a manipulações baseadas em discursos vazios e promessas infundadas.



O tempo do voto de cabresto, onde eleitores eram controlados como gado, está, felizmente, ficando para trás, embora ainda haja resquícios dessa prática em algumas regiões.

A alternância de poder é essencial para a saúde de qualquer democracia. É por isso que muitos são contra o fim da reeleição. A renovação política traz novas ideias e perspectivas, evitando a estagnação e a perpetuação de interesses particulares que prejudicam a sociedade.



Em um sistema democrático maduro, a troca de poder deve ocorrer de maneira justa e transparente, refletindo a vontade do povo.

Na dinâmica da política atual, é fundamental que a sociedade esteja alerta e crítica. A utilização do nome de Deus para ganhos políticos não apenas desrespeita princípios religiosos, mas também mina a integridade do processo democrático.



Eleitores devem estar atentos às verdadeiras intenções e capacidades dos candidatos, escolhendo aqueles que demonstram compromisso real com o bem-estar público e a melhoria das condições de vida.

Por fim, é crucial lembrar que a democracia não se constrói apenas com discursos e promessas, mas com ações concretas e responsabilidade.



O desenvolvimento de políticas públicas eficazes, a gestão transparente e a prestação de contas são pilares fundamentais que devem guiar a atuação dos governantes. A sociedade tem o poder de exigir isso, fortalecendo, assim, a democracia e garantindo que ela continue a evoluir e a servir ao bem comum.

A história mostra que o uso indevido do nome de Deus em contextos políticos pode ter consequências graves e duradouras. Cabe a cada um de nós, como cidadãos, garantir que a política seja um campo de atuação baseado na ética, na verdade e no respeito aos valores fundamentais da sociedade.



A verdadeira fé não precisa ser alardeada; ela se manifesta através de ações justas e compassivas que promovem o bem-estar de todos. Assim, declaro aberto os jogos dos interesses pessoais e políticos. Vote consciente!



