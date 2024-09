A parábola do bom genro

A- A+

José Américo, em 15 de setembro de 2024.

Era uma vez um cara chamado Alan Coelho de Macedo. Este cara era muito mais Erasmo que Roberto. Evidente desde o começo.

Esse cara, que vou chamar de Indiana Jones/Alan Coelho doravante, percorreu todos os caminhos que um homem deve percorrer.

Bob Dylan e suas grandes perguntas fizeram parte de sua vida.

A Casa do Estudante Universitário (CEU) foi sua faculdade, tese e doutourado, que lá o cacete come, o medo e a insegurança habitam aquele lugar, que faz parte e faz crescer.

O darwinismo e a sua seleção natural explica muito o fato dele sair ileso daquele ambiente.

Lamento muito não ter morado lá e feito amizades e inimizades para o resto da vida.

O amigo Indiana Jones/Alan Coelho do sertão pernambucano acaba de me ensinar uma lição extraordinária:

Não existe ex-sogra, sogra é para sempre e Deus seja louvado.

Steve Jobs, para mim e minha modesta opinião é o maior gênio da história.

Jobs disse que a diferença de um apartamento de 800 metros para um de 300 é só o tamanho. Em ambos a solidão fez morada e é uma permanente companhia do homem.

Alguns gostam, e isso eu respeito.

Pois bem, o nosso Indiana Jones/Alan Coelho acabou de me ligar com a sua sogra, a senhora Zenilde Moreira Borges de Morais, e os dois estavam tomando uma cervejinha. UAU de admiração mesmo.

Soube, pelos vizinhos da avó de João Paulo, a senhora Zenilde, que ela e Indiana/Alan deram uma pisa na solidão, com porretes de marmeleiro, e que a solidão correu feito a covarde que é, sua nojenta safada.

Que a avó de João Paulo, Zenilde, adora a visita do seu genro Indiana/Alan pai do seu neto João Paulo, que os netos são para os avós a primeira maravilha do mundo.

Meu amigo Indiana/ Alan tem os pés fincados no chão, ele é engenheiro, mas o seu respeito à sua sogra Zenilde, a amizade aos seus amigos fazem dele um ser ímpar e com presença disputada até em jogo de porrinha.

Você sabe que o seu amigo aqui é da Bomba, moleque zambeta da Bomba.

Como eu sempre procurei a beleza - por Ava Gardner me apaixonei desde cedo e com ela dormi nos meus melhores sonhos - fui casar com uma Boinha prima sua. O tempo passa e ela ficando cada vez mais bonita. Será que minha mulher é o Retrato de Dorian Gray e eu não sei?

O “pobrema” é que daqui a pouco vão achar que sou o avô dela. ÔXE, sai-te, como dizia minha e nossa amada Mãe Euza!

Recebam nosso bj mais carinhoso, você e sua sogra Zenilde.

Meca e Marinha.

Vou reclamar, às vezes ela deixa de ser boinha e Vixe Maria Mãe de Deus!

* Diretor Operacional da Folha de Pernambuco

Veja também

OPINIÃO IA e mudanças climáticas: como mitigar impactos e prevenir desastres