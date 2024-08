Agosto de pontes. Setembro de fórum

A- A+

O Recife segue pulsando. No cumprimento dos seus desígnios, os desafios surgidos são tratados com ideias e bravura.



A cidade atravessou o mês de agosto de 2024 sem intempérie a ser considerada. Digo isso pelo costume que há de amaldiçoar o período (O mito de agosto, 09/08/2012). Como o de que forças nefastas, do além, influenciam em desfavor dele, no arcabouço dos fenômenos da vida terrestre; sendo propenso ao infortúnio. Tais pensamentos me parecem uma injustiça, pura superstição, crendice. Basta observar, com atenção, a realidade à sua volta, caro leitor.



Então, na realidade vigente, o Recife deu mais um salto no aprimoramento da mobilidade urbana, ganhou uma nova ponte sobre o rio Capibaribe ligando os bairros da Iputinga e Monteiro, zona oeste e norte. Uma graça, para uma cidade cortada por rios. Mas isso não chega a ser uma novidade, entre tantos equipamentos do tipo em funcionamento. A primeira ponte construída no Recife aconteceu em 1643, era a época da Mauritsstad, no mesmo lugar da atual ponte Maurício de Nassau.



Também não é novidade que a nossa democracia está preservada e consolidada. Portanto, começou, em paz, no recente mês de agosto, o processo de eleições nos municípios brasileiros, conforme o Calendário Eleitoral oficial, cujo desfecho, para o cargo de prefeito do Recife, segundo as últimas pesquisas de avaliações científicas da tendência do voto do eleitorado, será no primeiro turno do pleito, em 06/10/2024.



O interessante, nesse importante momento do exercício da cidadania, é estarmos diante de um novo cenário político renovador, após décadas, em que se configura uma passagem de bastão, vamos assim expressar… Novas lideranças políticas, do antigo ente federativo, agora dirigem os destinos da capital e do estado. Sempre tivemos bons quadros, e os que estão assumindo o espaço do jogo político, no conjunto dos limites aceitos, têm demonstrado postura, competência, seriedade e responsabilidade. Alvíssaras! Isto é um fato evidente, e temos que prestigiar, torcendo para não ocorrerem declínios preocupantes.



Enfim, tudo tem o seu tempo. Respeitemos os políticos que já passaram e os que estão em retirada. E força aos novos caminhantes, na árdua tarefa representativa em defesa da terra de Frei Caneca. Os nomes desses novos players já dominam a comunicação, tomaram o protagonismo na construção de pontes de diálogos, seja na titularidade ou no entorno dos sobressalentes postos dos poderes públicos, municipal, estadual e federal. Estão prontos para conduzir Pernambuco, com equilíbrio, e para defender causas nacionais, conforme a Constituição. Como disse Dom Quixote, “mais vale boa esperança que ruim posse”.



Chegamos a setembro. O otimismo é o mesmo (nada de ceticismo). Os atuais indicadores econômicos do Brasil são favoráveis e o desempenho de diversas áreas de negócios, de peso, é estimulante para investimentos, como estamos assistindo.



Nesse ambiente, é bom sabermos que no dia 2, o primeiro dia útil do mês primaveril, o mês do impulso quadrimestral para garantir o sucesso do ano corrente, acontecerá, no Bairro do Recife Antigo, no Mirante do Paço, o Fórum Nordeste 2024, a 13ª edição do evento realizado pelo Grupo EQM, que, pela magnitude dos assuntos em pauta e o nível de participação, adquiriu status de nacional.



O Fórum, exclusivo para convidados (do meio empresarial, governamental, político e de pesquisas), é voltado à classe interessada em inovações de impacto global na busca de um futuro melhor para o meio ambiente, na esfera da sustentabilidade e da transição energética. Está centrado nos setores de biocombustíveis e energias limpas, em que se insere o agronegócio e a atividade sucroenergética, de grande importância na nossa região. Na metodologia do evento, serão apresentados painéis organizados sobre os assuntos em questão, com palestras assertivas, a cargo de especialistas reconhecidos, sucedida, cada, de debates com mediador indicado. Nesse contexto, de variadas opções, estrategicamente surgem oportunidades com potencial para investimentos – a capacidade do olhar é que faz valer.



Outros acontecimentos ainda vão dinamizar, positivamente, o mês de setembro, para fechar mais um ciclo.





