Alô, alô, W/Brasil

Olivetto, um dos primeiros a entender o poder da publicidade



Desde que eu comecei a pensar seriamente qual seria minha profissão, lá nos altos dos meus 15 ou 16 anos, sempre levei em consideração a opção pela Publicidade. Eu não tinha nenhum parente ou ninguém próximo que trabalhasse com propaganda. Nada disso. Mas aquela profissão me fascinava. A criatividade, a inovação, o humor, a inteligência. Era (e ainda é) um universo que me atraía muito. E Washington Olivetto já era "o" Washington, gênio. Em determinado momento eu decidi que não só seria mesmo publicitário, mas também queria ser redator, como ele. Quer dizer, como ele não…. inspirado nele. Era como se um garoto que gostasse de jogar bola quisesse ser como o Pelé. Impossível!



Washington Olivetto é, sem dúvida, uma das figuras mais icônicas da publicidade brasileira e mundial. Sua criatividade e sua habilidade única de contar histórias transformaram não apenas a publicidade, mas também a maneira como ela dialoga com a sociedade. Ele revolucionou o setor ao trazer uma abordagem que mistura simplicidade e emoção, criando campanhas que se tornaram parte da cultura popular e transcendendo o espaço tradicional da propaganda.



Olivetto tinha a rara capacidade de entender o comportamento humano e traduzir isso em mensagens poderosas e inesquecíveis. Campanhas como "O primeiro sutiã a gente nunca esquece", "Garoto Bombril", entre tantas outras, não apenas promoveram marcas, mas se tornaram parte do imaginário coletivo, sendo citadas e lembradas até hoje. Ele fez da publicidade uma arte, e isso o coloca no patamar de lenda, alguém que conseguiu transformar slogans em poesia, e comerciais em narrativas emocionantes e envolventes.



Sua influência se estende para além das campanhas que criou. Washington foi um mentor e inspiração para inúmeras gerações de publicitários (incluindo a minha), mostrando que a publicidade não precisa ser apenas técnica, mas também carregada de personalidade, humor e, acima de tudo, humanidade. Ele mostrou que, com criatividade e ousadia, é possível romper barreiras, inovar e estabelecer novos padrões. Sua visão redefiniu o mercado publicitário, fazendo com que profissionais almejassem ir além do óbvio, sempre em busca do "inesperado".



Olivetto também foi um dos primeiros a entender o poder da publicidade como ferramenta cultural, utilizando-a para refletir e, ao mesmo tempo, influenciar comportamentos e tendências. Sua relevância vai muito além do mercado publicitário; ele é um símbolo de como a criatividade pode ser transformadora, capaz de impactar não só negócios, mas também sociedades inteiras.



Graças à sua competência, às suas campanhas memoráveis, aos tantos e tantos prêmios conquistados mundo afora, mas também à sua personalidade generosa e gentil, ele foi alçado à categoria de celebridade. Fama que foi além dos muros do mercado publicitário e ganhou o mainstream.



Ele será sempre lembrado como um gigante criativo, um mestre da publicidade, cuja genialidade e legado continuam a inspirar profissionais e estudantes da área. Sua marca está eternamente gravada na história da publicidade e na mente de todos aqueles que, de alguma forma, foram tocados por suas ideias revolucionárias. Alô, alô, Washington… descanse em paz!



Publicitário e sócio da Match Comunicação.



