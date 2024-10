Biocombustíveis e energias limpas como vetores de desenvolvimento

A- A+

O futuro energético de Pernambuco exige uma transição urgente e planejada. O Fórum Nordeste 2024 colocou essa questão em pauta, destacando os desafios e as oportunidades que o Estado enfrenta no caminho para integrar soluções mais limpas e eficientes.



A Copergás, que completou neste mês de setembro 32 anos de atuação, tem um papel crucial nesse cenário, e sua experiência na distribuição de gás natural posiciona a empresa como peça central para promover essa mudança.



A Copergás opera em 32 municípios e distribui cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos de gás por dia, sendo a quinta maior distribuidora do país. Estamos focados em expandir nossa presença em todo o Estado, especialmente nas regiões mais isoladas, onde o impacto ambiental causado pelo desmatamento, como no polo gesseiro do Araripe, é significativo, agravado pela ausência de infraestrutura de fornecimento de fonte de energias alternativas.



om a isenção do ICMS aprovado pela governadora Raquel Lyra no início do ano, o gás natural torna-se uma solução competitiva e sustentável para as indústrias da região.



Nos próximos seis anos, o planejamento estratégico da empresa contempla atuação em cinco eixos estratégicos, incluindo investimentos de R$ 1 bilhão para ampliar a rede de distribuição de gás natural.



Esses investimentos são voltados a diversos segmentos – industrial, comercial e residencial – e têm como objetivo tornar o mercado energético de Pernambuco mais acessível e sustentável.



A sustentabilidade é uma prioridade, e estamos comprometidos em inserir o biometano na nossa cadeia de fornecimento a partir de 2025.



Esse combustível renovável, que reduz significativamente as emissões de dióxido de carbono e metano, será um aliado no combate às mudanças climáticas.



Além disso, a Copergás está promovendo parcerias com usinas de biometano para garantir um fornecimento competitivo.



Outra frente de atuação é a mobilidade sustentável. Em parceria com a Scania, estamos incentivando empresas a substituir suas frotas por veículos movidos a gás natural, o que não apenas reduz custos operacionais, mas também traz benefícios ambientais e de saúde pública.



A criação de corredores azuis para caminhões a gás é outra aposta importante. Estudos estão em andamento para a construção de postos de abastecimento, garantindo uma infraestrutura robusta para o transporte de cargas mais limpo.



Com esse conjunto de ações, a Copergás reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Pernambuco, promovendo uma transição energética responsável e inovadora.



* Diretor Técnico-Comercial da Copergás.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal.



